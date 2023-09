X Factor 2023, si comincia: stasera su Sky Uno e NOW la prima puntata delle Audition

Al via stasera su Sky Uno alle 21:15, e in streaming su NOW, X Factor 2023, la nuova stagione del talent musicale che riporta Morgan in giuria.

Tutto è pronto dalle parti di X Factor 2023, nuova edizione del talent che debutta stasera su Sky Uno in prima serata. I concorrenti dovranno come sempre superare diverse fasi - si comincia oggi con la prima puntata di Audition - per arrivare ai Live e poi, a dicembre, alla finale.

La giuria

X Factor 2023, show Sky Original prodotto da Fremantle, si presenta con una formazione inedita: dalla precedente edizione tornano Fedez, che quest'anno giunge alla settima partecipazione nello show, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico. E a distanza di 9 anni dalla sua ultima, discussa partecipazione, torna Morgan, storico giudice del programma di cui ha scritto una pagina importante. Il cantautore, tra il 2008 e il 2014, ha partecipato a sette edizioni dello show vincendone cinque: un primato che gli ha fatto meritare un posto nei Guinness World Records come giudice che, tra tutte le edizioni di X Factor nel mondo, ha vinto più volte. In conduzione Francesca Michielin che torna a guidare lo show per il secondo anno consecutivo.

La gara

Dopo le tradizionali Audition, in cui gli artisti si esibiranno e presenteranno il proprio progetto musicale con la speranza di ricevere come sempre almeno 3 sì per poter proseguire, arriveranno i Bootcamp. In questa fase i quattro giudici al tavolo, per la prima volta nella storia di X Factor, sceglieranno in prima persona i 12 artisti protagonisti del proprio Bootcamp con un nuovo criterio di selezione che permette ai giudici di comporre personalmente la propria squadra senza distinzioni tra solisti e band: i giudici rivedranno le esibizioni dei 48 concorrenti passati alle selezioni delle Audition suddivisi in 4 gruppi da 12 con un meccanismo che prevede per ognuno di loro la possibilità di selezionare 3 concorrenti alla volta da ognuno dei 4 gruppi; sarà la sorte a stabilire chi sarà il primo giudice ad effettuare la propria scelta.

Quindi ogni giudice ritroverà i propri artisti arrivati fin qui nelle Home Visit che si svolgeranno al chiuso, nell'intimità del rapporto tra giudice e artista, dalle quali emergeranno i 12 concorrenti ufficiali in gara nei Live Show di #XF2023.

Dove vederlo

X Factor 2023 dà appuntamento al suo pubblico ogni giovedì sera alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. X Factor 2023 sarà anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì a partire dal 20 settembre, in prima serata.