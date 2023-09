X Factor 2023: anticipazioni dell'ultima puntata di Audition, stasera su Sky Uno

X Factor 2023 torna stasera su Sky Uno alle 21:15 con la terza e ultima puntata di Audition per lo show Sky Original prodotto da Fremantle. Ultima occasione, questa settimana, per mostrare il proprio potenziale con una cover o con un brano inedito, ma sempre con l'obiettivo di strappare almeno tre sì ai 4 giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Morgan.

Anticipazioni di giovedì 28 settemnbre 2023

I giudici si troveranno a valutare ancora una volta una proposta musicale multiforme, con spunti sempre originali, ispirazioni differenti e storie tutte da raccontare. Anche questa settimana davanti al tavolo arriveranno ragazzi con background artistici e percorsi di vita diversi: qualcuno ha già alle spalle esperienze musicali che ne hanno forgiato il carattere, qualcuno trasforma la propria timidezza in forza espressiva, mentre qualcun altro si è licenziato dal lavoro per inseguire il sogno della musica.

Idee, interpretazioni, scrittura, voce, performance: è l'ultima occasione anche per i giudici di scovare e arruolare i migliori talenti in circolazione. La terza puntata delle Audition è pronta a regalare moltissime altre sorprese: c'è chi si avvicina a mostri sacri come della musica internazionale come Nina Simone, James Brown ed Amy Winehouse, e chi propone il proprio inedito mettendo in mostra la sua attitudine cantautorale o facendo commuovere i giudici con le sue parole, ma arriveranno anche una girl band con un grande sogno, storie splatter ed esibizioni sulle note di brani totalmente imprevedibili.

Dove vederlo

X Factor 2023 prosegue tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. X Factor 2023 è anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì in prima serata.

Una volta completata la prima fase di selezione, dalla prossima settimana, per due puntate, torneranno i Bootcamp che definiranno la cinquina di aspiranti concorrenti che si contenderanno, nelle Home Visit (19 ottobre), i tre posti a disposizione per ogni giudice per i Live Show, che prenderanno il via il 26 ottobre sempre su Sky e in streaming su NOW.