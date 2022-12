X Factor 2022, Rkomi su Beatrice Quinta: "Preferirei non parlarne"

Rkomi, terminato il suo lavoro come giudice di X Factor 2022, può dedicarsi al suo presunto flirt con Beatrice Quinta. La cantante, classificatasi al secondo posto del talent show, aveva promesso a Rkomi che, una volta terminato il programma, avrebbe parlato con lui a quattrocchi, lontano dai riflettori.

Ieri, 8 dicembre, si è concluso X Factor con la vittoria dei Santi Francesi, il gruppo del roster di Rkomi. Il cantante, subito dopo la fine dello show, ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair in cui ha tracciato un bilancio della sua partecipazione al programma: "Mi sento arricchito da quest'esperienza, tanto da non vedere l'ora di iniziare a lavorare in modo diverso rispetto a prima. Ho reimparato quei modi naturali, dei primi tempi, istintivi, come se avessi dato una lucidata a questi anni di cose belle successe".

Il rapper ha parlato anche del gossip che lo ha coinvolto nelle scorse settimane, quando, dietro le quinte del programma: Rkomi si era dichiarato a Beatrice Quinta, "Ieri quando ci siamo guardati, mentre ti esibivi, è scattato qualcosa in me credo che qualcosa sia successo e volevo chiederti, per te è lo stesso? Ci ho pensato tutta la notte, sono molto in imbarazzo", aveva detto il giudice alla seconda classificata del programma, ricordando un momento particolare del live. Beatrice, mentre si esibiva sulle note di Fiori rosa, fiori di pesco, si era avvicinata al banco dei giudici e aveva guardato negli occhi Rkomi.

Quando la giornalista di Vanity Fair gli ha chiesto la sua situazione sentimentale, il rapper ha replicato: "Il cuore trova sempre qualcosa, forse è questo il problema. Devo però imparare a capire meglio che definizione do all'amore con la a maiuscola, perché forse inizio a mettere in discussione anche questo. Forse l'ho idealizzato. So bene cosa sarebbe più giusto essere, ma il mio lavoro non me lo permette. Metto a confronto il me di una volta, che aveva molto più tempo e un lavoro normale, e se penso al me innamorato allora, perderò sempre il confronto perché l'amore numero uno in questo momento sarà sempre la musica".

Sulla 'dichiarazione' a Beatrice Quinta, Rkomi si è esibito, visto che siamo in tempi di mondiali di calcio, in un ottimo dribbling evitando la domanda: "Le relazioni hanno mille sfumature e a chi ingrandisce le cose non arriva la poesia. Preferirei non parlarne".