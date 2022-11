X Factor 2022: Ecco come vincere i biglietti per partecipare ai Live Show e alla Finalissima

NOW mette in palio 50 biglietti per i Live Show e la finalissima di X Factor 2022: ecco come ottenerli

NOW ha messo in palio 50 biglietti per partecipare gratuitamente ai Live Show e alla finalissima di X Factor 2022. Inoltre, sul profilo TIKTOK di NOW arriva 'XFACTS, dal divano sono bravi tutti' con protagonisti talent e influencer: tra gli altri, Francesca Michielin, Paola Di Benedetto e Casadilego

Grazie a NOW l'edizione 2022 di X Factor - di cui sono appena partiti i Live Show - diventa un'esperienza a 360°: non solo si possono vedere le puntate in streaming, live tutti i giovedì alle 21.15 e on demand, ma si può anche vivere direttamente l'emozione dello show in prima persona in studio. Dal 27 ottobre è infatti attivo il contest "Con NOW vinci i biglietti per I Live di X Factor" grazie al quale ci sono in palio 50 biglietti per i Live Show, al Teatro Repower di Milano, e per la Finalissima, al Mediolanum Forum.

Un'opportunità straordinaria per conquistare uno dei richiestissimi biglietti dell'attesissimo show Sky Original, durante il quale il pubblico può vedere da vicino cosa succede davvero sul palco, stando seduti a pochi metri dai giudici e dal palco dove ogni settimana Francesca Michielin ha le redini dello show. Ed è proprio Francesca, volto principale dello show, padrona di casa di questa edizione a 10 anni dalla sua vittoria su quello stesso palco, la protagonista del video in cui viene lanciato il contest, che è disponibile su YouTube e Instagram in questi giorni.

Per partecipare, basta avere attivo il Pass Entertainment NOW o attivarlo entro il 10 novembre, e iscriversi alla pagina online dedicata, al sito nowtv.digitalcontest.it: i vincitori del contest si aggiudicheranno un biglietto valido per 2 persone per uno dei Live Show tra il 17 novembre e il 1° dicembre o per la Finalissima dell'8 dicembre. Il contest è valido dal 27 ottobre al 10 novembre, il regolamento completo è disponibile sul sito nowtv.digitalcontest.it

NOW racconta i Live di X Factor anche sui social: su TikTok arriva infatti "XFACTS, dal divano sono bravi tutti", un salottino che accoglierà influencer e talent che potranno raccontare a ruota libera e mettere la propria "reaction" a quanto succede nel programma, un commento sul meglio (e sul peggio) che avviene sul palco e non solo. Negli appuntamenti previsti, trasmessi sul profilo NOW di TikTok, ad accogliere gli ospiti sul divano di XFACTS saranno Jody Cecchetto e GrenBaud, e parteciperanno influencer e talent del mondo di X Factor come la stessa Francesca Michielin, la conduttrice di Ante Factor e Hot Factor Paola Di Benedetto e la vincitrice dell'edizione 2020 Casadilego.