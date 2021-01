Words and Pictures e David Bowie, i retroscena sulla sequenza "distruttiva"

In una scena di Words and Pictures Jack Marcus fa a pezzi il suo soggiorno in preda ad un attacco di rabbia: la musica che si sente in sottofondo è "The Stars (Are Out Tonight)", celebre brano di David Bowie tratto dal suo album The Next Day.

Words and Pictures: Juliette Binoche in un romantico momento del film con Clive Owen

Clive Owen sentì la canzone di Bowie e insistette per usarla nella colonna sonora al posto del brano di musica classica, tratto da una sinfonia di Ludwig van Beethoven, che Fred Schepisi, il regista della pellicola, aveva scelto per quella scena del film.

Ricordiamo che soltanto due giorni fa è stato celebrato il quinto anniversario della scomparsa di Bowie, artista poliedrico e versatile definito da molti "il Picasso del rock'n'roll". Amici e colleghi del celebre artista, tra i più influenti del Novecento, hanno ricordato i momenti meno conosciuti della sua vita in un documentario di Sky Arte.

Words and Pictures: Juliette Binoche bacia appassionatamente Clive Owen in un momento del film

Su Rotten Tomatoes Words and Pictures detiene attualmente un indice di approvazione del 41% sulla base di 87 recensioni, con una valutazione media di 5,5 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Juliette Binoche e Clive Owen sono decisamente fuori luogo in Words and Pictures e la sceneggiatura del film è goffa e discontinua."