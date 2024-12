Woody Harrelson impegnato in una lotta contro il tempo nel trailer di Last Breath

Woody Harrelson e Simu Liu sono i protagonisti del thriller Last Breath, di cui online è stato condiviso il trailer, anticipando alcune spettacolari sequenze d'azione.

Nel video si assiste infatti a quello che accade quando un'emergenza mette in difficoltà un gruppo di sub, dando il via a una lotta per sopravvivere.

Cosa racconterà Last Breath

Last Breath si ispira a una storia realmente accaduta ed è diretto dal regista Alex Parkinson.

Nel film, in arrivo nelle sale cinematografiche americane il 28 febbraio 2025, si racconterà quello che accade quando un gruppo di sommozzatori si ritrova alle prese con un incidente causato dal mare agitato che ha delle conseguenze anche sull'attrezzatura della loro nave, dovendo quindi compiere una corsa contro il tempo per salvare uno dei loro colleghi.

Ecco il trailer:

Nel cast di Last Breath ci sono, oltre a Woody Harrelson e Simu Liu, anche Finn Cole (Animal Kingdom, Peaky Blinders), e Cliff Curtis (Fear the Walking Dead, The Meg).

Una storia incredibile

Parkinson aveva diretto anche il documentario dedicato all'incredibile lotta per la sopravvivenza con al centro un uomo che ha solo 5 minuti di ossigeno a disposizione e una possibilità di salvezza distante oltre 30 minuti. Il regista, annunciando la realizzazione del lungometraggio, aveva dichiarato: "Si trova a 100 metri di profondità, ha cinque minuti di ossigeno, tutto dipende dal gruppo di persone con cui lavora che devono unire le forze e superare ostacoli insormontabili per completare un salvataggio impossibile. Il film affronta molte idee: la forza dello spirito umano e la capacità di tenere duro. C'è questo povero tizio che è in fondo al mare e cerca di resistere il più lungo possibile. Si trasforma in un'incredibile corsa contro il tempo che nel film si svolgerà in tempo reale. Si tratta di una di quelle situazioni in cui le persone non sanno come sia sopravvissuto".

La sceneggiatura del film è firmata da Parkinson, coinvolto anche come produttore esecutivo, Mitchell LaFortune e David Brooks.