Woody Harrelson e il divertente photobomb nella foto con la figlia di Matthew McConaughey

Camila Alves, moglie di Matthew McConaughey, ha postato una fotografia in cui prende in giro Woody Harrelson durante una festa di compleanno.

Camila Alves, la moglie di Matthew McConaughey, ha postato un'esilarante immagine su Instagram che prende in giro Woody Harrelson dopo un involontario photobomb. Nella fotografia, scattata durante la festa di Vida McConaughey, vediamo il famoso attore mentre si avvicina perplesso alla torta di compleanno avvolto da chissà quali dubbi.

"Lo zio @woodyharrelson si chiede se la torta sia vegana o no!!!", si legge all'inizio della didascalia in accompagnamento al post. Oltre a scherzare sull'espressione dubbiosa di Woody Harrelson, Camila ne approfitta anche per rinnovare i propri auguri alla figlia: "Sei il mio raggio di sole Vida!!!".

Woody Harrelson ha lavorato al fianco di Matthew McConaughey in True Detective nella sua prima stagione, andata in onda nel 2014, e in tantissimi altri progetti. Al momento l'attore è impegnato nelle riprese di White House Plumbers, una nuova mini serie in 5 episodi di HBO al fianco di Justin Theroux.