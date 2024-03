Lips Like Sugar: Juliette Lewis e Sasha Calle nel thriller con Woody Harrelson e Owen Wilson

Juliette Lewis (Yellowjackets), Sasha Calle (The Flash), Kathryn Newton (Big Little Lies) e Erin Moriarty (The Boys) si sono unite al cast di Lips Like Sugar, thriller neo-noir ambientato durante le Olimpiadi di Los Angeles del 1984 con protagonista il duo Woody Harrelson e Owen Wilson nei panni di due detective.

La trama

Harrelson e Wilson interpreteranno i detective John Carr e Phil Harris, una coppia di poliziotti della omicidi impegnati a risolvere il caso di un possibile serial killer, mentre la polizia e i funzionari comunali chiedono che tutti gli omicidi di Los Angeles vengano etichettati come persone scomparse finché la torcia olimpica non sarà spenta e i media internazionali non avranno lasciato la città.

Le strade dei detective si incrociano con quelle di Tracy Anderson e Andi Campos (Newton e Calle), una coppia di adolescenti che hanno stretto un'intensa e veloce amicizia, con Tracy, originaria del Montana, appena arrivata in città con la madre (Lewis) e innamorata di tutto ciò che riguarda Hollywood. Quando Tracy scompare, Carr, Harris e Andi dovranno lottare contro il tempo per ritrovarla.

Un Arcade Fire alla colonna sonora

Il progetto riporterà Harrelson nel mondo dei detective dopo il suo acclamato ruolo di Marty Hart nella prima stagione di True Detective.

Il regista di videoclip Brantley Gutierrez (Paul McCartney: Who Cares) si occuperà della regia. La sceneggiatura è firmata da Anthony Tambakis (Warrior). La colonna sonora sarà inoltre composta dal candidato all'Oscar Will Butler degli Arcade Fire. Le riprese della pellicola dovrebbero iniziare questo mese a Los Angeles.