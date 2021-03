Woody Harrelson sarà il medico di Heinrich Himmler in The Man With the Miraculous Hands

Woody Harrelson torna a essere diretto per la terza volta da Oren Moverman nel periodo movie The Man With the Miraculous Hands, incentrato sul coraggioso medico personale di Heinrich Himmler che riuscì a salvare migliaia di vite.

Woody Harrelson si calerà nei panni del medico di Heinrich Himmler, capo delle SS e leader nazista, nel film bellico di Oren Moveman The Man With the Miraculous Hands.

Oren Moverman, regista, sceneggiatore e produttore, dirigerà il progetto basato sul libro di Joseph Kessel The Man with the Miraculous Hands: The Fantastic Story of Felix Kersten, medico personale di Himmler, tornando a dirigere Woody Harrelson per la terza volta dopo Rampart e The Messenger. Come annuncia Hollywood Reporter, il film sarà prodotto da Jerico Films, divisione del Vendôme Group, con Eric Jehelmann, Philippe Rousselet, Fabrice Gianfermi e Jeremy Plager.

Felix Kersten era un medico finlandese reclutato nonostante la sua riluttanza nelle file dei Terzo reich come medico personale di Heinrich Himmler e prigioniero dei nazisti. Le sue terapie hanno aiutato Himmler a superare i dolori addominali di cui soffriva permettendogli di avere un'incredibile influenza su uno dei membri più potenti del Partito Nazista. Con abile manipolazione e con una notevole capacità di negoziazione con il suo mostruoso paziente, Kersten riuscì a salvare migliaia di vite dai campi di concentramento sopravvivendo al suo carnefice.

"Anche 70 anni dopo la fine del conflitto, la Seconda Guerra Mondiale riesce ancora a offrirci alcune delle storie più commoventi mai raccontate su coloro che sono riusciti a trionfare contro le avversità", ha dichiarato il produttore Eric Jehelmann. "Le rivelazioni contenute nel romanzo ci permettono di gettare una nuova luce sulla fine della guerra e di ottenere una migliore comprensione di come poter immaginare un mondo futuro mentre un uomo lotta non solo per salvare la propria vita, ma attraverso il suo coraggio riesce a salvare le vite di migliaia di altri uomini".

Prossimamente ritroveremo Woody Harrelson nel ruolo del villain Carnage in Venom: Let There Be Carnage.