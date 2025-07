Woody Allen: il suo primo romanzo uscirà in Italia il 26 agosto con La nave di Teseo

Dopo un'intensa produzione letteraria legata alla sua carriera cinematografica, con la pubblicazione di monologhi e sceneggiature, e dopo l'acclamata autobiografia A proposito di niente, Woody Allen ha gettato il cuore oltre l'ostacolo e a 89 anni (il 30 novembre saranno 90) ha scritto il suo primo romanzo.

Che succede a Baum, così si intitola il libro, verrà pubblicato da La Nave di Teseo e uscirà in Italia il 26 agosto. Tradotto da Alberto Pezzotta, il libro sarà composto da 192 pagine e costerà 19 euro. Sempre con La Nave di Teseo sono uscite varie opere di Allen tra cui la raccolta di scritti umoristici Zero gravity(2022) e, per l'appunto, A proposito di niente (2024).

Woody Allen alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2023

Di cosa parla Che succede a Baum

Giornalista ebreo di mezza età diventato romanziere e drammaturgo, Asher Baum è roso dall'ansia per tutto ciò che accade nel mondo mentre o suoi voluminosi libri filosofici ricevono recensioni tiepide e il suo prestigioso editore newyorkese lo ha abbandonato. Il suo terzo matrimonio è in crisi e sospetta che il suo affascinante e affermato fratello minore possa aver sedotto la moglie laureata ad Harvard. È a disagio per la stretta relazione della consorte con il figlio, uno scrittore più affermato di lui, e sospetta anche del loro vicini casa in Connecticut. Inoltre, in un momento di irrazionalità, ha cercato impulsivamente di baciare una giovane e attraente giornalista durante un'intervista che lei sta per pubblicare. Tutto ciò che frulla nella testa dell'intellettuale lo porta a parlare da solo mentre cammina per la strada, spingendo i passanti a evitarlo. In più ha scoperto un segreto sconvolgente che, se rivelato potrebbe mandare all'aria il suo matrimonio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Che succede a Baum è il primo romanzo di Woody Allen ed è tutto ciò che ci si aspetterebbe da lui, e anche di più. Il ritratto di un intellettuale paralizzato da preoccupazioni nevrotiche sulla futilità e il vuoto della vita; uno sguardo divertente all'establishment editoriale newyorkese; soprattutto, un capolavoro estremamente avvincente, dalla trama serrata e dalla fattura impeccabile, di uno dei più grandi e versatili talenti cinematografici e letterari americani. Questo romanzo comico metterà in ansia il mondo letterario" si legge nella presentazione di Simon & Schuster.