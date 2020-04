Woody Allen, ecco perché ha sposato Soon-Yi Previn

Sono passati più di vent'anni da quando Woody Allen ha scioccato il mondo sposando la figlia adottiva Soon-Yi Previn. La loro scelta però non fu dettata da motivi romantici: Woody Allen ha sposato Soon-Yi per ragioni finanziarie, come spiega l'attore e regista nella sua autobiografia, A proposito di niente.

Nel 1980 Woody Allen iniziò la sua lunga relazione con Mia Farrow. Durante questo periodo l'attrice adottò due bambini e la coppia ebbe un figlio biologico. Farrow ed Allen, che non si erano mai sposati, si separarono quando la donna scoprì delle foto di Soon-Yi, che all'epoca aveva 21 anni, nella casa di Allen. La ragazza era stata adottata dalla Farrow e dall'ex-marito André Previn, ma l'attore le aveva fatto da patrigno e la sua condotta fu considerata da molti al limite dell'incestuoso.

Woody Allen e Soon Yi Previn

Nella sua autobiografia, A proposito di niente (disponibile in digitale dal 23 marzo) Woody Allen parla del suo matrimonio, che fu celebrato a Venezia dal sindaco Massimo Cacciari. "Per quanto riguarda il matrimonio, nessuno di noi sentiva il bisogno di formalizzare la nostra relazione - scrive - entrambi crediamo che un contratto non ha nessun valore se le parti non sono soddisfatte". Ma alla fine i due hanno deciso di sposarsi e il motivo lo spiega lo stesso regista "Non per motivi romantici ma strettamente finanziari". Woody Allan si è preoccupato del futuro della sua compagna, e considerati i 35 anni di differenza "temevo che potessi morire molto prima di lei e volevo assicurarmi che avesse soldi a sufficienza per il resto della sua vita". L'unico modo per essere sicuro che Soon-Yi ereditasse tutti i suoi soldi e beni dopo la sua morte era sposarla.