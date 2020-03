Woody Allen: in arrivo la nuova autobiografia Apropos of Nothing

L'autobiografia di Woody Allen intitolata Apropos of Nothing, in arrivo negli USA il 7 aprile, racconterà la vita e la carriera del regista.

Woody Allen ha scritto una nuova autobiografia intitolata Apropos of Nothing, che verrà pubblicata negli Stati Uniti a partire dal 7 aprile.

Secondo quanto riportato dal sito Deadline il volume verrà pubblicato anche in Canada, Francia, Germania, Italia e Spagna, prima di arrivare sugli scaffali di molte altre nazioni.

Il libro ripercorrerà la vita del regista, dal punto di vista professionale e personale, e descriverà il lavoro compiuto nel mondo del cinema, teatro, televisione, nightclub e carta stampata. Woody Allen ha ripercorso tra le pagine il suo rapporto con la famiglia, gli amici e gli amori della sua vita. Apropos of Nothing sarà disponibile in versione cartacea, e-book e audio.

Per ora non è invece stato anticipato se il libro affronterà le accuse di molestie sessuali che gli ha rivolto la figlia dal 1992.

Il filmmaker ha recentemente completato le riprese di Rifkin's Festival, il suo nuovo lungometraggio che ha come protagonisti Gina Gershon, Wallace Shawn, Christoph Waltz, Elena Anaya, e Louis Garrel. Sul grande schermo si racconterà la storia di un amore ambientata sullo sfondo del San Sebastian Film Festival.