Woody Allen, arriva l'autobiografia: "Sono un reietto e una minaccia per la società"

L'autobiografia di Woody Allen in uscita oggi: 'Sono un reietto e una minaccia per la società', scrive nel post-scriptum di 'A proposito di niente'.

Woody Allen arriva su e-reader (e poi in libreria). Esce oggi, in versione ebook, l'autobiografia del regista, attore, comico, musicista e scrittore intitolata A proposito di niente, in cui lui stesso si autodefinisce "un reietto e una minaccia per la società".

Hachette, la casa editrice che ne aveva preso in carico la pubblicazione in terra statunitense, salvo poi ritirarsi dal progetto a causa delle numerose proteste ricevute contro la scelta di distribuire il titolo - anche da parte di alcuni suoi dipendenti, oltre a quelle mosse da Ronan Farrow e della sorella Dylan, che in passato aveva accusato Woody Allen di molestie (sempre negate da quest'ultimo, come afferma anche nell'autobiografia) - "aveva accettato di pubblicare il mio libro nonostante fosse al corrente del mio essere un reietto e una minaccia per la società. Quando sono arrivate le critiche, hanno pensato bene di cambiare idea e hanno scaricato il libro come se fosse un grosso pezzo di Xenon 135" scrive Allen nel post-scriptum dell'opera.

Ma poi è arrivata Arcade Publishing, che ha invece optato per rilevare il libro e pubblicarlo sotto la sua etichetta: "Il libro è uno schietto e comprensivo racconto personale di Woody Allen sulla sua vita, a partire dalla sua infanzia a Brooklyn per poi arrivare alla sua acclamata carriera al cinema, a teatro, in televisione, nel mondo dell'editoria e della standup comedy, e esplora anche le sue relazioni con gli amici e la famiglia" dichiara l'editore americano.

In Italia, la pubblicazione di A Proposito di niente è stata invece portata avanti da La Nave di Teseo, che ne ha annunciato l'uscita in digitale per oggi 23 marzo, mentre per l'edizione cartacea dovremo aspettare il 9 aprile (ammesso che le librerie riaprano per quella data): "In un momento così difficile per l'Italia, avendo Woody Allen deciso di rendere comunque disponibile la sua autobiografia, ho pensato che anche i lettori italiani, costretti a stare a casa, dovessero avere l'opportunità di leggere questo libro tanto atteso di uno scrittore e regista tanto amato. A me, leggere A proposito di niente ha dato ore di pura gioia e senso di libertà. Spero anche ai lettori", ha comunicato Elisabetta Sgarbi (La Nave di Teseo), come riporta anche L'ANSA. La versione e-book di "A Proposito di niente" sarà disponibile al prezzo di 15.99 euro.