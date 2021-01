Wonka: lo spinoff del film La fabbrica del cioccolato ha una data di uscita

Wonka, ideato come spinoff del film La fabbrica del cioccolato, ha ottenuto il via libera da parte di Warner Bros e il progetto ha ora una data di uscita: il 17 marzo 2023 è previsto il debutto del progetto nelle sale americane.

La produzione del lungometraggio dedicato all'iconico personaggio creato da Roald Dahl potrebbe inoltre iniziare presto, nonostante attualmente non si conoscano i nomi dei membri del cast.

David Heyman, già nel team che ha portato al successo la saga di Harry Potter e le divertenti avventure di Paddington, sarà il produttore del film Wonka. La sceneggiatura è invece firmata da Simon Rich, recentemente autore dello script di An American Pickle.

Il regista del lungometraggio totalmente dedicato a Willy Wonka sarà poi Paul King, dietro la macchina da presa di Paddington e del sequel della storia del simpatico orsetto.

Il progetto si basa sul libro scritto da Roald Dahl Charlie e la Fabbrica di Cioccolato. Willy Wonka è il misterioso proprietario dell'azienda che produce dolciumi e il personaggio è stato interpretato sul grande schermo da Gene Wilder e da Johnny Depp.

Il nuovo film sembra sia stato ideato come una storia prequel che svelerà le origini di Willy Wonka, seguendolo negli anni che precedono il debutto della sua fabbrica. Attualmente non si sa nemmeno se apparirano altri personaggi della storia originale e chi saranno i protagonisti del film.