Wonka: la descrizione del nuovo trailer cui appare anche Hugh Grant in versione Umpa Lumpa

All'evento CinemaCon in corso negli Stati Uniti, Warner Bros ha presentato il nuovo trailer del film Wonka, con star Timothée Chalamet, in cui si vedrà Hugh Grant in versione Umpa Lumpa.

All'evento CinemaCon in corso negli Stati Uniti è stato presentato il nuovo trailer di Wonka, di cui è stata condivisa online la descrizione, regalando molte anticipazioni sul contenuto del video presentato.

Il protagonista Timothée Chalamet ha inoltre svelato sul palco che interpretare l'iconico ruolo è stato un "sogno che si avvera".

La descrizione del trailer

Nel trailer di Wonka proiettato all'evento, oltre a Timothée Chalamet, è stato mostrato Hugh Grant nel ruolo di un Umpa Lumpa, impegnato in una sequenza in cui ballava.

Nel filmato si scopre che il protagonista andrà contro un gruppo che si rifiuta di dargli la possibilità di aprire un negozio di cioccolato e iniziare a muovere i primi passi nel settore. Wonka unirà quindi le forze con una ragazza, interpretata da Calah Lane, che lo aiuta a realizzare la sua visione.

Il giovane attore viene mostrato mentre canta, balla e va alla ricerca di ricette magiche. Wonka cerca inoltre di far volare le persone con i suoi cioccolati incantati. Nel filmato mostrato in anteprima Wonka dice inoltre: "Ogni cosa buona in questo mondo è iniziata con un sogno. Tenetevi stretti i vostri".

Timothée Chalamet in una foto di Wonka

I talenti coinvolti nel film

Chalamet ha dichiarato che nel film il suo personaggio è "pieno di gioia, ottimismo e desiderio di diventare il più grande cioccolatiere", a differenza della versione un po' cinica portata sul grande schermo da Gene Wilder.

Nel cast ci sono anche Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Matt Lucas, Rowan Atkinson, Natasha Rothwell, Rufus Jones, e Simon Farnaby.

Alla regia di Wonka c'è Paul King, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Farnaby, con cui aveva già collaborato in occasione di Paddington 2.

Nel team della produzione c'è anche David Heyman, in collaborazione con Luke Kelly, Michael Siegel e Alexandra Derbyshire.

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato: perché il cult con Gene Wilder è da guardare ancora oggi