Wong Kar-Wai sta girando il suo primo film dopo oltre dieci anni

Il regista di In the Mood For Love, Wong Kar-Wai, torna alla regia dopo dieci anni dal suo ultimo film, The Grandmaster.

Sono passati 10 anni dall'ultimo film di Wong Kar-Wai, The Grandmaster, interpretato da Ziyi Zhang. Proprio come Un bacio romantico - My Blueberry Nights del 2007, la pellicola ha ottenuto recensioni contrastanti alla sua uscita. Ora ci sono delle buone notizie per i fan del regista hongkonghese. Cineuropa e Variety hanno riportato che il gigante dell'alta moda francese Saint Laurent, che ha recentemente lanciato un'agenzia di produzione di lungometraggi, produrrà il prossimo film di Wong. Non sono stati forniti altri dettagli su trama, casting o altro, se non che il film è attualmente in fase di sviluppo.

Maggie Cheung e Tony Leung nel film In the Mood for Love

Wong Kar-Wai

Wong Kar-Wai ha dominato la scena cinematografica mondiale degli anni '90. In quel periodo ha realizzato una serie di film di successo come Days of Being Wild, Hong Kong Express, Angeli perduti, Happy Together e, fino al celebre In the Mood for Love. A quest'ultimo ha fatto seguire un sequel intitolato 2046 che è anche l'ultimo film acclamato del regista, realizzato quasi 20 anni fa.

Infatti, il regista sessantaquattrenne ha riscosso poco successo negli ultimi tempi, a partire dalla sua prima incursione in lingua inglese, My Blueberry Nights del 2007, che aveva come protagonista, tra tutti, la cantautrice Norah Jones.

L'anno scorso, Wong Kar-Wai ha diretto e prodotto in Cina la serie televisiva Blossoms, un adattamento dell'omonimo romanzo di Jin Yuchen. Nonostante lo show abbia ricevuto recensioni per lo più positive in Cina non è ancora stato distribuito negli Stati Uniti.

Alcuni ritengono che Wong non sia più lo stesso da quando, all'inizio degli anni '80, si è separato dal suo storico direttore della fotografia Christopher Doyle. In un certo senso, il successo di critica dei suoi film degli anni '90 e '00 era dovuto in parte all'iconica fotografia. Vedremo se Wong riuscirà a uscire dalla sua crisi artistica.