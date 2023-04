Wong Kar-Wai, al via il crowdfunding per il cofanetto con sei capolavori restaurati in blu-ray

Il cinema di Wong Kar-Wai in blu-ray con versioni restaurate dei film, per un ritratto da non perdere di un regista inquieto e visionario, geniale e rivoluzionario. Tutto questo può essere possibile grazie a Tucker Film, che ha appena fatto scattare sulla piattaforma www.cgtv.it/startup a questo link la campagna di crowdfunding START UP! di CG Entertainment per pubblicare un prestigioso cofanetto da collezione con 6 Blu-Ray in versione restaurata denominato Una questione di stile - Il cinema di Wong Kar-Wai. Sei blu-ray le due folgoranti opere d'esordio, As Tears Go By (1988) e Days of Being Wild (1990) in versione rimasterizzata, Hong Kong Express (1994), Angeli perduti (1995), Happy Together (1997) e In the Mood for Love (2000) dalle nuove versioni restaurate in 4K.

L'edizione sarà numerata e accompagnata da 6 card da collezione oltre che da contenuti speciali. Come per ogni START UP! all'interno della confezione sarà riportato il nome di tutti i partecipanti al progetto. La campagna di crowdfunding è attiva dal 18 aprile in esclusiva sulla piattaforma CGtv.it e solo al raggiungimento di 500 preacquisti effettuati entro il 17 maggio Una questione di stile - Il cinema di Wong Kar Wai in versione restaurata sarà pubblicato in edizione limitata (1000 copie totali). La START UP è attiva in esclusiva a questo link.

Il box da collezione contiene:

- 6 card da collezione

- Packaging cartonato in formato Ecolbox

- Nome dei partecipanti al crowdfunding START UP!

- Numerazione della copia

- 6 blu-ray

- I seguenti extra:

Making of di In the Mood for Love

Tre scene tagliate e finale alternativo: "Il segreto della stanza 2046" (con commento audio del regista), "Singapore" (aka "Postcards") (con commento audio del regista), "Gli anni '70" (con commento audio del regista), "Angkor Wat" (finale alternativo), (aka "Last Encounter")

Tony Leung, Video musicale

Appunti sulla realizzazione di In the Mood for Love

Da Hong Kong Express 3 scene tagliate e intervista al direttore della fotografia Christopher Doyle

Da Angeli perduti 3 scene tagliate e intervista al direttore della fotografia Christopher Doyle

A proposito di cinema dell'Estremo Oriente, in questi giorni ritornano, come ogni anno, gli incontri con i grandi protagonisti del Far East Film Festival: attori, attrici, registi, produttori, sceneggiatori... Un imperdibile calendario quotidiano cui si aggiunge, novità assoluta del FEFF 25, quello delle masterclass: 4 spazi di approfondimento con 4 gigantesche personalità del cinema asiatico. È sufficiente citare i loro nomi: Johnnie To, Hiroki Ryuichi, Po Chih Leong e Jang Sun-woo. Come dire? Più che la storia, la leggenda del cinema asiatico!