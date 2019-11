Martin Scorsese racconta The Irishman a Wonderland stasera su Rai4!

Martin Scorsese è il protagonista del nuovo episodio di Wonderland su Rai4, dove parlerà dell'atteso e acclamato The Irishman, nelle sale in questi giorni.

Martin Scorsese racconta al pubblico The Irishman nella nuova puntata di Wonderland, in onda stasera su Rai4. Il suo più recente capolavoro presentato alla Festa del Cinema di Roma ed è nelle sale italiane per soli 3 giorni, 4, 5 e 6 novembre, prima dell'approdo alla piattaforma Netflix, produttrice del film.

"In una sensibilità cattolica più mediterranea, un uomo o una donna possono venire meno e cadere nell'ingiustizia e nel peccato, e tuttavia hanno ancora la possibilità di cambiare. Di contro, penso che nella sensibilità irlandese questa possibilità sia molto limitata e che le persone si portino sempre dietro questa dannazione. E tutto questo genera una grande produzione poetica...": questo è solo un passaggio dell'intervista che Martin Scorsese ha rilasciato a Wonderland per raccontare The Irishman, l'ultimo capitolo della saga sul moderno gangsterismo americano raccontata negli anni dal regista, di cui potete leggere la nostra recensione di The Irishman.

The Irishman: Robert De Niro in una scena del film

Anche quest'anno Wonderland propone una doppia copertina sulle novità della settimana: il titolo "pop" di questo martedì è Scary Stories to Tell in the Dark di André Øvredal, grande saga antologica horror dal sapore anni '80 prodotta da Guillermo Del Toro. La copertina "cult" sarà invece dedicata al vincitore della Palma d'Oro di Cannes 2019, la prima nella storia ad essere attribuita a un film coreano: Parasite, diretto dal regista di Snowpiercer, Bong Joon-ho. Il conflitto di classe raccontato attraverso una commedia nera che si trasforma strada facendo in un feroce thriller.

Da Taxi Driver a Silence: gli antieroi di Martin Scorsese tra fede, redenzione e martirio

Le due categorie "pop" e "cult" caratterizzano anche la Wonder Parade, la classifica che chiude ogni puntata segnalando i dieci titoli top della settimana. Torna la rubrica Sound Invaders: Mario Gazzola presenta questa settimana Death Stranding, videogame fantascientifico con la colonna sonora del gruppo finlandese Apocalyptica. Terzo appuntamento anche con la nuova rubrica Gotico catodico, racconto a puntate dei più celebri e curiosi sceneggiati Rai di genere gotico e giallo-magico. Questa settimana Luigi Cozzi racconta genesi e fortuna della serie antologica del 1973 La porta sul buio di Dario Argento, a cui ha attivamente collaborato come sceneggiatore e regista.

Wonderland è un programma di Leopoldo Santovincenzo, Carlo Modesti Pauer, Andrea Fornasiero ed Enrico Platania, con la collaborazione di Alessandro Rotili. Produttore esecutivo Sabrina La Croix, regia di Giuseppe Bucchi e Gabriella Squillace.