Wonder Woman 1984, Gal Gadot: ecco quanto ha guadagnato rispetto al primo film

Per il ruolo da protagonista in Wonder Woman 1984, il compenso di Gal Gadot è stato nettamente superiore a quello da lei guadagnato con il precedente film DC.

Il compenso di Gal Gadot per Wonder Woman 1984 è stato 33 volte superiore rispetto a quello che l'attrice israeliana ha guadagnato per il precedentemente film sulla supereroina DC che ha incassato 800 milioni nel mondo e l'ha resa una delle interpreti più pagate di Hollywood.

Quando nel 2017 uscì Wonder Woman ci furono molte discussioni sul fatto che Gal Gadot, protagonista del film che arrivò ad incassare oltre 800milioni di dollari al botteghino globale, avesse guadagnato soltanto 300mila dollari per la parte. Quella che per molti poteva sembrare soltanto una voce di corridoio è stata invece confermata da Vanity Fair che, nelle scorse ore, ha riportato anche la notizia relativa all'aumento dello stipendio di Gadot per il sequel del film, Wonder Woman 1984. Sembra infatti che, per tornare ad interpretare la supereroina DC, l'attrice israeliana abbia guadagnato ben 33 volte quello che guadagnò pochi anni fa, quindi circa 10milioni di dollari.

Wonder Woman 1984: una foto della protagonista

Come riporta Vanity Fair: "Il successo del primo film di Wonder Woman, per il quale Gadot venne pagata soltanto 300.000 dollari, una cifra che ha causato indignazione in alcuni ambienti in quanto ridicola rispetto a ciò che molte star maschili del genere action portano a casa, l'ha aiutata a diventare una delle attrici più pagate di Hollywood. Per Wonder Woman 1984, quindi, l'attrice avrebbe guadagnato 10 milioni di dollari, una cifra considerevole che è ancora meno della metà di quello che ottengono alcune importanti star maschili per lo stesso genere di film. Si tratta quindi di un ulteriore segnale che a Hollywood, come in molte altre parti, il divario retributivo di genere abbia ancora molta strada da fare per raggiungere una maggiore equità".

Come la regista Patty Jenkins ha riportato sempre a Vanity Fair, Gal Gadot non sarebbe però entrata in questo determinato business per una questione economica: "Gal è una persona il cui obiettivo principale è fare del bene con il suo personaggio, ed è una cosa così speciale avere una Wonder Woman come lei. Non è alla ricerca di gloria o fama e chiede sempre 'Cosa possiamo fare con questo per far sì che rappresenti qualcosa di buono per il mondo?'"

Durante l'intervista, Gadot ha invece fatto riferimento alla scena d'apertura di Wonder Woman 1984, ambientata su Themyscira, che ruota attorno ad una versione bambina di Diana mentre gareggiava alle Olimpiadi amazzoniche. "Ogni volta che vedo questa parte del film, mi vengono sempre le lacrime agli occhi. Penso che sia così importante, e lo è davvero tanto per me perché sono madre di due bambine, mostrare alle ragazze il potenziale di ciò che possono essere. E questo non significa necessariamente che debbano essere atletiche o fisicamente forti ma che possono crescere sempre più nella vita".

Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale statunitensi il giorno di Natale, mentre in Italia verrà distribuito il 14 gennaio 2021.