Wolverine vs Hulk: Marvel al lavoro su un film sui due supereroi?

Wolverine e Hulk potrebbero tornare insieme in un film targato Marvel Studios, ma per il momento si tratta di voci non ufficiali.

Wolverine vs Hulk potrebbe diventare uno dei prossimi film dei Marvel Studios, secondo recenti indiscrezioni.

Come riportato da Comic Book News, Marvel avrebbe in programma un film incentrato sul classico scontro tra Wolverine e Hulk, un progetto che potrebbe essere sviluppato in sinergia con Kevin Feige.

La notizia potrebbe essere verosimile, visto che Mark Ruffalo ha più volte parlato della sua volontà di tornare nel ruolo di Hulk, dopo aver fatto parte della saga degli Avengers per 7 anni. L'unico ostacolo che al momento non permette a Marvel di realizzare dei film "solisti" per Bruce Banner è che la Universal Pictures detiene effettivamente i diritti di distribuzione del personaggio, motivo per cui non ci sono stati nuovi film dal 2008. Un modo per aggirare questo piccolo intoppo è quello di includere un altro protagonista principale al fianco di Hulk, come abbiamo visto in Thor: Ragnarok.

Quindi, se Wolverine figurasse come personaggio principale il progetto potrebbe andare a buon fine e diventare così la resa dei conti più epica nella storia Marvel, che i fan hanno apprezzato alla grande nel corso degli anni, più recentemente nelle pagine del fumetto Immortal Hulk.

Probabilmente, però, Bruce Banner e il suo alter-ego avranno una sorta di ruolo nella prossima serie Disney+ She-Hulk, annunciata da poco al D23 Expo, ma la speranza dei fan di vederlo fronteggiarsi con l'X-Men Wolverine è molto forte.

Staremo a vedere, al momento le voci dicono che la possibile produzione del progetto potrebbe partire tra tre o quattro anni, per cui i fan dei due personaggi dovranno attendere ancora un po'.