Wolverine, Taron Egerton "spiazzato" dai rumors sul suo ruolo da protagonista

Taron Egerton è stato nominato dai fan per essere il nuovo Wolverine, ma l'attore non ha confermato i rumors diffusi sul web che lo vedrebbero protagonista nel nuovo progetto del Marvel Cinematic Universe, ma si è detto comunque spiazzato e lusingato

Sostituire Hugh Jackman come Wolverine sarà un'impresa ardua ma, a quanto pare, non sarà compito di Taron Egerton che, durante una recente intervista, ha dichiarato di non sapere proprio nulla su questo nuovo capitolo dei Mutanti: "Sono notizie infondate, l'unica verità è che sono un grande fan dei loro film, come il 99.9% del mondo. Non so da dove provenga il rumor. Sono lusingato e sconcertato allo stesso tempo... ci sono altri personaggi per cui penso di poter andare meglio."

Taron Egerton, recentemente apparso in Rocketman, quindi, non è molto propenso a far parte dell'universo degli X-Men, per cui ha subito fermato qualsiasi entusiasmo e chiarito la sua posizione, anche se in passato anche Matthew Vaughn, regista della saga di Kingsman, aveva dichiarato che Taron Egerton sarebbe stato perfetto per la parte.

Hugh Jackman in una scena di X-Men: Conflitto Finale

Sicuramente, ci saranno molti giovani attori propensi a sostituire Hugh Jackman, che ha abbandonato definitivamente il franchise ma che sarà sempre associato al personaggio di Wolverine.

Al momento, dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney, non abbiamo molte informazioni sul futuro dei Mutanti, ma lo scorso Luglio al Comic Con di San Diego, Kevin Feige ha accennato a un possibile futuro per loro che, però, è ancora segreto.