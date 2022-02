Wolverine: Hugh Jackman ricorda il doppiatore dell'eroe Marvel nel giorno della sua scomparsa

L'interprete di Wolverine Hugh Jackman omaggia il doppiatore Isaac Bardavid, voce brasiliana dell'eroe, scomparso nelle scorse ore a causa di una malattia.

Ad annunciare la morte dell'attore, scrittore e doppiatore è stato il nipote, come riporta anche Comicbook, spiegando anche come l'enfisema polmonare di cui soffriva Bardavid stesse peggiorando negli ultimi tempi.

Nato a Rio de Janeiro nel 1931, Bardavid ha avuto una lunga e prolifica carriera, ed è maggiormente ricordato per i suoi ruoli in film come Tocaia Grande, Carrer del Mar e Re Davi.

Nel mondo del doppiaggio si è poi distinto in varie occasioni, fornendo la propria voce a diversi personaggi, tra cui appunto anche il supereroe interpretato da Jackman nei film di X-Men.

"Isaac Bardavid. Che leggenda. Che vita, e che eredità che ci lascia. Che voce! #Wolverine #Brazil 'Don't be what they made you' #logan Riposa in pace amico mio" ha scritto Jackman nella caption del video condiviso sulla sua pagina Instagram, nel quale sia lui che Bardavid recitavano una celebre battuta dai film.