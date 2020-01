Wolverine: un attore di Stranger Things sarà il nuovo Logan?

Se Marvel non riuscirà a convincere Hugh Jackman a fare ritorno nel ruolo di Wolverine, ci potrebbe essere già un nuovo attore sulla rampa di lancio per il personaggio di Logan, si tratta di uno degli interpreti della serie Netflix Stranger Things.

La notizia arriva dalle fonti anonime di We Got this Covered perciò va presa con le molle. Secondo quanto riportato dal sito web, la prima scelta per riportare Wolverine in seno al Marvel Cinematic Universe - cosa che avverrà a breve dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney - è naturalmente Hugh Jackman, ma il divo australiano avrebbe detto addio per sempre al leggendario mutante dopo 17 anni di onorata carriera. La scelta possibile per il rimpiazzo cadrebbe allora sul 25enne Dacre Montgomery, apparso nela seconda e terza stagione di Stranger Things nel ruolo di Billy Hargrove e nel reboot di Power Rangers nei panni del Red Ranger.

Sei anni fa, il capo di Marvel Kevin Feige ha dichiarato che i piani di Marvel sono già delineati fino al 2028. Come e quando Wolverine e gli altri mutanti faranno la loro comparsa nell'MCU non è dato sapere, anche se alcuni rumor parlano dell'arrivo di Logan in Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, ma a quanto pare la compagnia si starebbe portando avanti cercando il possibile nuovo volto a cui affidare il ruolo del mutante Logan.