Wolfwalkers: ad Annecy 2020 le prime immagini del film d’animazione di Apple TV+

Al Festival di Annecy 2020 si è parlato di Wolfwalkers, film d'animazione irlandese che sarà disponibile su Apple TV+. I due registi Tomm Moore e Ross Stewart hanno presentato agli avventori (virtuali) del festival un breve filmato di presentazione, contenente disegni e sequenze incomplete, e hanno poi partecipato a un Q&A insieme alle production designer Maria Pareja.

Tra le domande degli spettatori c'è stata anche quella legata alla distribuzione, dato che a differenza dei precedenti film della casa di produzione Cartoon Saloon il nuovo lungometraggio avrà un'uscita limitata nelle sale e sarà disponibile ovunque su Apple TV+. Sulla questione si è espresso Ross Stewart: "Il fattore Apple non ha influito sulla componente visiva del film, e se lo si guarda su un televisore di qualità non c'è moltissima differenza. Per quanto mi riguarda, trovo lo streaming una scelta più efficace per raggiungere un pubblico più vasto con un film abbastanza piccolo, invece che affidarsi alle sale d'essai e poi sperare che tutti comprino il DVD." Quando lo vedremo? "Doveva essere pronto per settembre", ha spiegato Tomm Moore, "ma al momento non ne siamo sicuri. In teoria dovrebbe essere disponibile su Apple entro Natale, nel peggiore dei casi a gennaio." Qui sotto potete vedere il trailer concettuale uscito tre anni fa.

Wolfwalkers, come i precedenti film di Tomm Moore (The Secret of Kells e La canzone del mare), si basa sulla storia e sul folclore dell'Irlanda, in questo caso la leggenda di creature che il cineasta paragona ai lupi mannari ("Anche se non è del tutto corretto chiamarli così, perché non si trasformano in lupi"). La vicenda è raccontata dal punto di vista di una bambina inglese che si trasferisce in Irlanda insieme al padre (doppiato in originale da Sean Bean) e fa amicizia con una coetanea che nasconde dei segreti. Come le altre produzioni di Cartoon Saloon, il film è realizzato con tecniche tradizionali, e Moore ha affermato di prediligere quello stile. "Ma non escludiamo di usare il digitale", ha precisato. "Ci sono autori che fanno grandi cose con quella tecnica, dipende tutto dallo stile che hanno in mente."