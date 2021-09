Wolfman: un personaggio del film è realmente esistito e indagò su Jack lo Squartatore?

Il cinema horror ha spesso dato vita a un universo condiviso denso di omaggi e citazioni. A connettere Wolfman e La vera storia di Jack lo Squartatore sarebbe Francis Aberline, personaggio del film del 2010 interpretato da Hugo Weaving ispirato a Frederick Abberline, capo della polizia metropolitana londinese realmente esistito e figura di spicco nelle indagini sugli omicidi di Jack lo Squartatore nel 1888.

Anthony Hopkins e Benicio Del Toro in una scena di The Wolf Man

Nel film Wolfman, diretto da Joe Johnston nel 2010, Francis Aberline svolge un ruolo chiave. Il detective, interpretato da Hugo Weaving, non è altro che una versione romanzata di Frederick Abberline, che viene a indagare sulle uccisioni selvagge che si verificano nel villaggio immaginario inglese di Blackmoor, anche se il protagonista, durante un interrogatorio, chiede ad Abberline se è lo stesso che si "occupò del caso dello Squartatore" un paio d'anni prima. Francis è stato, inoltre, il nomignolo di Frederick Abberline nella sua vita reale.

Nel 1888, Frederick Abberline è stato messo a capo dei vari detective che stavano investigando sugli omicidi di Jack lo Squartatore. In particolare, l'Ispettore Capo Walter Dew lo descrive come un uomo dalle sembianze di un direttore di banca, la cui profonda conoscenza della zona lo rese subito il membro più importante della squadra investigativa sugli omicidi di Whitechapel.

Abberline si ritirò dalla polizia l'8 febbraio 1892, dopo aver ricevuto 84 fra encomi e riconoscimenti, e lavorò per tre anni come investigatore privato a Monte Carlo, prima di divenire il capofila dell'Agenzia Europea Investigativa Pinkerton, nella quale lavorò per 12 anni.

Secondo quanto riportato lo scorso anno da Deadline, Blumhouse e Universal produrranno il nuovo film su Wolfman, che sarà diretto da Leigh Whannell e interpretato da Ryan Gosling.