Wolfkin: la clip in anteprima tratta dal film di Jacques Molitor

Il 24 agosto arriverà nei cinema italiani Wolfkin, distribuito da Satine Noir, e ora potete vedere in anteprima una clip del progetto diretto dal regista lussemburghese Jacques Molitor.

Nel video si vede un'anziana coppia mentre balla, momento che viene interrotto da una telefonata a cui viene risposto che non c'è nulla di cui preoccuparsi e saranno loro a occuparsi di tutto.

I dettagli del film

Il regista Jacques Molitor si è avvicinato con il film Wolfkin con un approccio intenso e originale che permette di riportare sul grande schermo uno dei miti gotici più misteriosi e intriganti, affrontando anche in modo innovativo il genere horror, fondendolo con una critica sociale di rilevante attualità.

Nel cast ci sono Louise Manteau, Victor Dieu, Marja-Leena Junker, e Marco Lorenzini.

Il filmmaker ha dichiarato, presentando il film: "Parla della differenza, dell'accettazione, del posto delle donne nella società, ma anche delle pretese, delle tradizioni tossiche che si perpetuano. Elaine rappresenta la madre single, che purtroppo è ancora ostracizzata nella nostra società. Combatte per esistere con suo figlio, e vivere come desidera. La società invece vuole costringerla a conformarsi a un modello definito. La famiglia Urwald rappresenta una famiglia isolata, patriarcale. Adrienne ne è entrata a far parte rafforzando queste tradizioni e relazioni tossiche, che gradualmente finiscono per rinchiudere anche Elaine, che non riesce più a far sentire la propria voce. C'è ovviamente un riferimento alla serie distopica The Handmaid's Tale".

La sinossi

Elaine è una madre single che combatte giornalmente per conciliare un programma di lavoro intenso e la crescita del proprio figlio Martin. Al ragazzo manca il padre, che ha abbandonato entrambi ancor prima della sua nascita e un giorno, improvvisamente, Martin inizia a mostrare atteggiamenti strani e incontrollabili, incomprensibili anche per mamma Elaine, con cui ha un legame fortissimo. La situazione precipita quando il ragazzo morde selvaggiamente uno dei suoi compagni di classe ed Elaine, disperata e alla ricerca di aiuto e spiegazioni, decide di recarsi dai nonni paterni, importanti viticoltori della regione della Mosella. Elaine e Martin vengono accolti calorosamente nella lussuosa magione ed entrambi rimangono inizialmente affascinati dall'aura di sontuoso mistero che aleggia nella tenuta. Ma la vera natura della famiglia non tarderà a rivelarsi ed Elaine è consapevole che del destino di questa elegante ma oscura famiglia fa parte anche suo figlio. Fino a che punto potrà spingersi per il bene di Martin, sarà disposta ad accettare una sua sofferente "normalità" o ad accogliere la sua natura?