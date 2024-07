Woken: un'inquietante clip esclusiva del thriller fantascientifico di Alan Friel

Arriva al cinema il 4 luglio l'inquietante pellicola scritta e diretta da Alan Friel di cui oggi vi offriamo un assaggio in esclusiva.

Atmosfere torbide e inquietanti si respirano nella clip esclusiva di Woken, thriller fantascientifico scritto e diretto da Alan Friel, dal 4 luglio al cinema con Blue Swan. Prodotto da Fantastic Films e Propaganda Italia, Woken si interroga sul futuro dell'umanità come specie sfruttando il genere per indagare su temi classici come l'invasione di cloni e la manipolazione della mente.

Dopo aver collaborato con Bad Robot e Paramount Studios, Alan Friel, pluripremiato regista di spot pubblicitari, realizza il suo primo lungometraggio fondendo i temi che gli stanno più a cuore con echi cinefili, come mostra la clip esclusiva in cui il parossismo cresce nella mente della protagonista Erin Kellyman che, in dolce attesa, ha un incubo premonitore legato a possibile sciagure.

La sinossi

Una stanza sconosciuta. Un letto sconosciuto, volti che non conosce e un'isola remota di cui non ha memoria. Quando Anna si sveglia da un incidente senza ricordare chi sia o la famiglia che ha lasciato, è costretta a imparare di nuovo tutto di sé, di suo marito e del bambino che porta in grembo. Gli estranei che la accudiscono, seppur gentili, la controllano e le forniscono informazioni su un'idilliaca vita passata, ma una costante inquietudine la tormenta, portandola a mettere in discussione tutto ciò che le viene detto.

Un giorno due individui dal volto sfigurato arrivano sull'isola e c'è un violento scontro. Da quel momento Anna realizza che la razza umana è prossima all'estinzione. Incerta su cosa credere, tenta di sfuggire al controllo degli estranei e di scoprire la verità su se stessa. Quando scopre di far parte di un esperimento progettato per ripopolare il pianeta, deve salvare la sua vita e quella del figlio che porta in grembo prima che i suoi rapitori uccidano entrambi