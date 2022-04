Woken: iniziano le riprese del thriller fantascientifico scritto e diretto da Alan Friel

Le riprese di Woken, il nuovo thriller psicologico fantascientifico diretto da Alan Friel, sono iniziate proprio in questi giorni presso la meravigliosa Fanore Beach, in Irlanda.

Le riprese di Woken sono ufficialmente iniziate in questi giorni, a Fanore Beach, in Irlanda: il nuovo thriller psicologico fantascientifico, scritto e diretto da Alan Friel, prodotto da Fantastic Films in co-produzione con Propaganda Italia e sostenuto dal Ministero della Cultura, è adesso in lavorazione.

Woken, ambientato in un'isola sperduta del Mar del Nord, all'alba di una nuova fase evolutiva per l'umanità, si misura con il grande quesito esistenziale sulla possibilità dell'uomo di sostituirsi a Dio, dopo aver distrutto la natura e di conseguenza se stesso.

Nel cast della pellicola figurano: Erin Kellyman (Solo - A Star Wars Story, Sir Gawain e il cavaliere Verde, The Falcon and the winter soldier), Maxine Peake (Funny Cow, Peterloo, Shameless), Ivanno Jeremiah (Black Mirror), Corrado Invernizzi (La scuola cattolica, Le mans '66.), Peter McDonald (The Batman, Stag - Se sopravvivo mi sposo).

La post produzione audio e video del film sarà poi interamente realizzata in Italia così come anche le musiche; anche gli effetti di Woken sono curati da capi reparto italiani: la supervisione dei prostetici e SFX Make-up è a cura di Chiara Bartoli (WarHunt, 5 è il numero perfetto), mentre la supervisione degli effetti digitali (VFX) è di Giuseppe Squillaci, (5 è il numero perfetto, Diavoli). Oltre a questo contributo importante alla creazione del mondo e dello stile visivo del film, sul set tra i protagonisti l'italiano Corrado Invernizzi.