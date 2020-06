Witness - Il testimone: ecco perché non ci sono veri Amish nel film

I personaggi Amish di Witness - Il testimone hanno un aspetto estremamente realistico, dagli attori che interpretano i ruoli principali fino alle comparse che compaiono in secondo piano. D'altro canto nessun vero Amish è presente nel film perché, correttamente specificato in una scena della pellicola, a loro non piace affatto essere fotografati.

Tuttavia, molti membri della comunità in cui è stato girato il film erano molto interessati alle riprese e molte persone Amish erano spesso presenti sul set incuriositi dalla tecnologia e dagli attori, sebbene sempre fuori dalla portata delle telecamere.Witness - Il testimone fu prodotto e distribuito dalla Paramount e venne girato interamente in Pennsylvania, tra Filadelfia e la contea di Lancaster, in una comunità religiosa degli Amish. È il primo film girato negli Stati Uniti da Peter Weir.

Durante un'intervista Harrison Ford ha dichiarato: "Questo film mi è piaciuto molto perché non mi piace la tecnologia. Se ci sono troppi effetti speciali in un film significa che la pellicola è fuori controllo e che l'aspetto umano della storia rischia di andare perduto. Le persone non vanno al cinema per gli effetti speciali, le persone vanno al cinema per provare emozioni e per vedere qualcosa di 'umano'."

Il film ha vinto due premi Oscar su otto candidature totali nel 1986. Grazie a questa interpretazione, Harrison Ford ottenne la sua unica candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista. Presentato fuori concorso al 38º Festival di Cannes il film ha incassato 4 539 990 milioni di dollari nel suo weekend di apertura, posizionandosi al secondo posto dietro Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills. La pellicola è rimasta nella seconda posizione per tre settimane per poi salire in testa alla classifica nella sua quinta settimana di distribuzione, guadagnando oltre 65 milioni di dollari negli Stati Uniti.