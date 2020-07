With/In: Julianne Moore e Rebecca Hall tra le star del film ispirato al lockdown

With/In sarà un nuovo film ispirato al lockdown che ha coinvolto tutto il mondo e tra i protagonisti ci saranno anche Julianne Moore e Rebecca Hall.

Il film antologico intitolato With/In avrà tra i suoi protagonisti Julianne Moore, Don Cheadle, Sanaa Lathan, Rebecca Hall, Chris Cooper, Alessandro Nivola, Emily Mortimer, Rosie Perez e Debra Winger.

La produzione sarà curata da Trudie Styler e Celine Rattray tramite la loro Maven Screen Media e il progetto sarà composto da cortometraggi realizzati durante il lockdown.

With/In è stato realizzato grazie alla collaborazione del direttore della fotografia Zach Kuperstein e del responsabile del sonoro Dan Bricker, collegati a distanza via Zoom. Il montaggio è stato affidato a Tariq Anwar. Una parte dei proventi sarà destinato a organizzazioni benefiche come Feeding America.

I corti che compongono il progetto sono i seguenti:

Nuts: diretto da Chris Cooper e scritto da Marianne Leone, i due sono inoltre i protagonisti

Neighborhood Watch: scritto e diretto da Sam Nivola, nel cast Emily Mortimer, Alessandro Nivola, May Nivola e Sam Nivola

One Night Stand: scritto e diretto da Griffin Dunne, nel cast anche Zonia Pelensky

Touching: diretto da Jonathan Cake, autore della sceneggiatura, e Julianne Nicholson. Nel cast ci sono anche Jonathan Cake, Iggy Cake e Phoebe Cake.

Mother!: diretto da Morgan Spector e Maya Singer, autrice della sceneggiatura. Interpretato da Rebecca Hall, Morgan Spector e Maya Singer.

Coco and Gigi: scritto e diretto da Rosie Perez che ne è protagonista accanto a Justina Machado.

In the Air: scritto e diretto da Bill Camp ed Elizabeth Marvel, impegnati come attori accanto a Silas Camp.

Her Own: scritto e diretto da Arliss Howard che fa parte del cast accanto a Debra Winger.

Twenty Questions: scritto e diretto da Sebastian Gutierrez, con protagonisti Carla Gugino e Adrianne Palicki.

Shell Game: scritto, diretto e interpretato da Gina Gershon.

I'm Listening: diretto da Mickey Sumner, scritto da Portia Alen-Buckley e Mike Lindley. Nel cast Mickey Sumner e Trudie Styler.

Leap diretto da Sanaa Lathan, scritto da Margaret Nagle. Nel cast Lathan e Lucy Punch.

Intersection: scritto e diretto da Bart Freundlich, con protagonisti Julianne Moore, Don Cheadle, Talia Balsam, Taj Swaminathan-Sipp.

Tra le storie che verranno proposte sugli schermmi quelle di una coppia bloccata nella stessa casa dopo l'avventura di una notte, ragazzini che progettano di fuggire dal loro padre, una coppia divorziata che deve stare insieme durante l'isolamento per il bene del proprio cane, e una vedova che affronta il lutto.