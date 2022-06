Winona Ryder al centro del trailer del thriller Gone in the Night

Winona Ryder cerca il fidanzato scomparso nel nulla nel trailer del thriller Gone in the Night, con lei Dermot Mulroney, John Gallagher Jr., Brianne Tju e Owen Teague.

Un trailer inquietante e spaventoso ci introduce a Gone in the Night, nuovo thriller che vede protagonista la star di Stranger Things Winona Ryder. Al suo fianco Dermot Mulroney, John Gallagher Jr., Brianne Tju e Owen Teague.

Gone in the Night racconta la storia di una coppia formata da Kath (Winona Ryder) e dal suo fidanzato (John Gallagher Jr.) che si recano in un cottage nei boschi per trascorrere una vacanza intima. Ma quando arrivano sul luogo scoprono la presenza di una misteriosa giovane coppia (Owen Teague e Brianne Tju, 24) che ha affittato lo stesso cottage. Non avendo altro posto dove andare, la coppia decide di condividere il cottage con i due giovani. Ma quando il suo fidanzato scompare misteriosamente con la giovane donna, Kath diventa ossessionata e arruola un improbabile aiuto (Dermot Mulroney) per trovare una spiegazione per la loro improvvisa rottura, ma la verità è molto più strana di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

Il trailer di due minuti e 13 secondi anticipa la confusione provata da Kath e Max (Gallagher Jr.) quando incontrano i personaggi di Teague e Tju nel cottage. In una sequenza successiva i personaggi Max e Tju iniziano a flirtare. lei gli lecca persino un gomito mentre giocano a un gioco da tavolo. La mattina dopo sono entrambi scomparsi.

"Dai, non sei nemmeno minimamente curiosa?" Chiede un'amica aa Kath nel trailer. "Chi è questa donna? Cosa vede in lei?"

Keanu Reeves parla di Winona Ryder: "Agli occhi di Dio siamo tecnicamente sposati"

Il proprietario del cottage, interpretato da Dermot Mulroney, sembra offrire a Kath il suo aiuto per rintracciare la giovane donna a cui lui ha affittato la proprietà e tutti gli indizi sembrano riportarla proprio in quel luogo. Porte sbarrate e prelievi di sangue sembrano essere parte della risposta a questo intrigante mistero.

"Pensavo che mi avesse lasciato", dice Kath in modo criptico negli ultimi momenti del trailer.

Gone in the Night è diretto da Eli Horowitz, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Matthew Derby. Horowitz è anche il co-creatore della serie Prime Video Homecoming.