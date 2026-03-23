Winnie the Pooh compie 100 anni: tutte le novità Disney tra collezioni, libri e celebrazioni

Nel 2026, Disney celebra un traguardo storico: i 100 anni di Winnie the Pooh, l'iconico orsetto nato dalla penna di A. A. Milne nel 1926. Un anniversario importante che sarà festeggiato per tutto l'anno con iniziative globali tra storytelling, nuove collezioni e proposte editoriali pensate per coinvolgere fan di tutte le età.

Da quasi un secolo, Pooh e i suoi amici del Bosco dei Cento Acri continuano a conquistare il pubblico con storie semplici ma profonde, capaci di trasmettere valori come amicizia, gentilezza e condivisione. Accanto all'orsetto amante del miele, restano indimenticabili personaggi come Pimpi, Tigro, Ih-Oh e Tappo, ognuno con la propria personalità distintiva.

Una campagna globale nel segno della nostalgia

Un'immagine tratta dal lungometraggio animato Winnie the Pooh

Per celebrare il centenario, Disney ha lanciato una nuova campagna internazionale che porta i fan direttamente nel Bosco dei Cento Acri. Al centro dell'iniziativa c'è un emozionante brand spot - che trovate qui sotto - che rende omaggio alla dolcezza e alla filosofia di vita di Pooh, sottolineandone il fascino senza tempo.

Collezioni e collaborazioni in tutto il mondo

Le celebrazioni passano anche attraverso numerose collaborazioni con brand globali. Tra i primi partner coinvolti figurano Old Navy, GAP, Primark e Vera Bradley, che propongono collezioni di abbigliamento e accessori ispirate all'universo di Pooh.

Non mancano le proposte dedicate ai collezionisti, come i nuovi prodotti Funko, mentre LEGO celebra l'anniversario con set tematici dedicati al Bosco dei Cento Acri. Anche il Disney Store partecipa con linee esclusive, tra cui borse e peluche celebrativi.

Accanto a queste, si aggiungono numerosi altri lanci internazionali: dalle collezioni beauty ai prodotti lifestyle, passando per collaborazioni con brand come adidas, che proporrà una linea kids dedicata, e Pandora con gioielli a tema.

Novità editoriali anche in Italia

Il centenario sarà accompagnato da nuove uscite editoriali pensate per le famiglie. In Italia, tra i protagonisti ci sono Panini Comics e Giunti Editore, che pubblicheranno libri illustrati, volumi interattivi e titoli dedicati alla mindfulness.

Tra le novità in arrivo: libri con QR code per ascoltare le storie, attività creative per i più piccoli e nuove pubblicazioni previste anche per l'autunno, tutte pensate per riscoprire il mondo di Pooh in chiave contemporanea.

Un anno di celebrazioni

In processione, i simpatici eroi di Winnie the Pooh

Le iniziative proseguiranno fino alla fine del 2026, culminando nell'anniversario ufficiale della pubblicazione del primo libro, nell'ottobre del 1926. L'obiettivo è invitare il pubblico globale a riscoprire la cosiddetta "Hunny life": uno stile di vita ispirato alla semplicità e alla capacità di apprezzare i piccoli momenti quotidiani.

A cento anni dalla sua nascita, Winnie the Pooh si conferma così un simbolo universale, capace ancora oggi di parlare a generazioni diverse con la sua intramontabile dolcezza.