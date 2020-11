Willy's Wonderland: nel teaser Nicolas Cage lotta per sopravvivere in un parco dei divertimenti

Nicolas Cage è il protagonista del film Willy's Wonderland e il primo teaser mostra la star impegnata in una lotta per la sopravvivenza.

Willy's Wonderland è il nuovo film horror con star Nicolas Cage e il primo teaser mostra la star mentre lotta contro degli inquietanti animatromic.

Il breve teaser regala solo dei piccoli spezzoni delle sequenze d'azione, annunciando poi che il progetto arriverà nei cinema e in streaming nel 2021.

Nicolas Cage interpreta in Willy's Wonderland il ruolo di un uomo che accetta di lavorare in un parco dei divertimenti in vista della riapertura e si occupa quindi delle pulizie. La situazione prende però una svolta oscura quando si ritrova a combattere per la propria sopravvivenza dopo essere stato intrappolato nella struttura, popolata da creature demoniache.

Nel cast ci sono anche Emily Tosta, Beth Grant, Ric Reitz e Chris Warner.

Alla regia c'è Kevin Lewis, mentre la sceneggiatura è firmata da G.O. Parsons.

Nicolas Cage sarà prossimamente protagonista anche del film action Jiu Jitsu, distribuito negli Stati Uniti dal 20 novembre.

La sinossi anticipa: "Ogni sei anni, un antico ordine di esperti guerrieri Jiu Jitsu combatte contro un terrificante invasore alieno in una battaglia per la Terra. Per migliaia di anni i combattenti che proteggono la Terra hanno rispettato le regole, fino a questo momento. Quando Jake Barnes (Alain Moussi), un celebrato eroe di guerra e maestro di Jiu Jitsu, si rifiuta di scontrarsi con Brax, l'indomito leader degli invasori, il futuro dell'umanità è a rischio. Ferito e sofferente a causa di una grave amnesia, Jake viene catturato da un gruppo militare non equipaggiato per combattere lo spietato intruso che è arrivato nel pianeta. Dopo un attacco brutale alieno, Jake viene salvato da Wylie (Nicolas Cage) e da un team di combattenti Jiu Jitsu che devono aiutarlo a recuperare la sua memoria e ritrovare le forze per collaborare e sconfiggere Brax in un'epica battaglia che determinerà ancora una volta il futuro dell'umanità".