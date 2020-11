Willy, Il Principe di Bel-Air: Will Smith e Janet Hubert fanno pace: "Sarai sempre mia zia Viv"

Dopo 30 anni dall'inizio di Willy, Il Principe di Bel-Air il cast si è riunito per ricordare i bei tempi e Will Smith ha potuto, finalmente, riconciliarsi con Janet Hubert dopo anni di incomprensioni.

30 anni fa Will Smith diventava protagonista di una delle sit-com cult degli anni '90, Willy, il Principe di Bel-Air e ora si riunisce a tutto il cast in uno speciale su HBO Max, tra cui ci sarà anche Janet Hubert, interprete di zia Viv per le prime tre stagioni.

Joseph Marcell e Will Smith in Willy il principe di bel air

L'attrice, dopo aver interpretato zia Vivian per tre stagioni, fu licenziata dal programma e si dice che i motivi siano dovuti a contrasti proprio con Will Smith, che Janet Hubert ha definito un egocentrico. Ora, grazie a questa reunion, le due star hanno potuto riconciliarsi.

Will Smith, a un certo punto si rivolge ai suoi compagni di avventura introducendo l'interprete della prima zia Viv: "Come famiglia, abbiamo le nostre cose di cui parliamo e poi abbiamo le nostre cose di cui non parliamo. Insieme, non parliamo mai pubblicamente di Janet e di quello che è successo. E, per me, mi sembra di non poter celebrare i 30 anni della sit-com senza trovare un modo per festeggiare Janet"

Ed ecco che entra proprio Janet Hubert, tra lo stupore generale. Will Smith si siede con lei per questo confronto finalmente avuto dopo tanti anni. L'attrice ha iniziato raccontando il suo punto di vista sulla vicenda: "È stata molto dura per me. Volevo sapere solo una cosa: perché? Durante quel periodo ero incinta ma non ero sensibile, non ero percettiva, e ora che ho tre figli ho imparato alcune cose che non sapevo in quel momento e avrei fatto le cose in modo molto diverso"

Will Smith rifiutò di baciare un collega sul set, la reazione di Ian McKellen

Janet Hubert ha raccontato di avere una brutta situazione a casa a quel tempo, con un marito violento e una gravidanza non proprio apprezzata. Inoltre ha spiegato che non è stata licenziata dal set di Willy, il Principe di Bel-Air ma semplicemente non ha accettato la pessima offerta che le è stata fatta all'epoca, con uno stipendio ridotto e il divieto di lavorare altrove: "Quando ho lasciato lo show, avevo questo nuovo bambino e nessun altro. La famiglia mi ha rinnegato. Hollywood mi ha rinnegato. La mia famiglia ha detto: 'Hai rovinato il nostro nome'. E non ero poco professionale sul set. Ho smesso di parlare con tutti perché non sapevo di chi fidarmi perché ero stata bandita. E hanno detto che sei stato tu a bandirmi. Perché eri Will. Era difficile"

Will Smith, visibilmente rammaricato per il racconto dell'ex-collega, ha spiegato il suo punto di vista che all'epoca era solo quella di un ragazzino di 20 anni che forse non si rendeva conto delle sue azioni: "All'epoca sentivo che tutto potesse essere una minaccia per me. Ero guidato dalla paura. Ho dei figli. Ho divorziato e ho un secondo matrimonio, e ora posso capire il dolore e quello che provavi all'epoca. Ma una cosa voglio dirtela, sarai sempre mia zia Viv".