Willy, il principe di Bel-Air: Will Smith annuncia due stagioni del reboot (VIDEO)

Will Smith ha condiviso un video nel quale annuncia che sono state ordinate due stagioni del reboot di Willy, il principe di Bel-Air, storica serie tv che proprio questo mese compie 30 anni.

Nel mese di agosto era stato annunciato il reboot di Willy, Il Principe di Bel Air ma solo nelle scorse ore Will Smith ha annunciato su Youtube che Peacock ha già ordinato due stagioni dello show che, lo ricordiamo, sarà basato su un genere ben diverso da quello che tutti ricordiamo: non si tratterà di una sit-com ma, bensì, di un drama.

Joseph Marcell e Will Smith in Willy il principe di bel air

Una scelta che potrebbe spiazzare molte persone ma che invece ne incuriosisce molte altre. Tutto si baserà sul fan video realizzato lo scorso anno da Morgan Cooper, capace di superare le sei milioni di visualizzazioni. Attraverso il filmato, Cooper ha reinterpretato la sitcom con Will Smith in chiave drammatica, rimanendo comunque fedele alla premessa originale dello show. Non mancherà, infatti, il viaggio di Willy dalle strade di Filadelfia a quelle lussuose di Bel-Air. La serie tv, però, approfondirà i conflitti ed i pregiudizi con i quali il protagonista si ritrova a fare i conti durante un'esperienza del genere.

Cooper avrà il compito di co-scrivere e dirigere il progetto e ricoprirà anche il ruolo di co-produttore esecutivo. Chris Collins lavorerà come showrunner e produttore esecutivo, oltre a scrivere la sceneggiatura insieme a Cooper. Smith sarà il produttore esecutivo tramite Westbrook Studios insieme a Quincy Jones, Benny Medina e ai creatori della serie originale, Andy e Susan Borowitz.

La notizia dell'ordine della serie tv arriva poco più di una settimana dopo che è stato annunciato che su HBO Max andrà in onda uno speciale che riunirà Will Smith e gli interpreti storici della serie Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid e Alfonso Ribeiro e DJ Jazzy Jeff. Le riprese sono previste per il 10 settembre e il debutto su HBO Max è fissato per il Giorno del Ringraziamento.

Ricordiamo che quello di Willy, il principe di Bel-Air non rappresenta l'unico reboot sul quale Peacock ha scelto di puntare. Sono stati infatti già annunciati quelli di Battlestar Galactica e Queer as Folk.