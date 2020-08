Willy, il principe di Bel Air: HBO Max annuncia una reunion

Willy, il principe di Bel Air sarà al centro di una reunion realizzata per HBO Max che dovrebbe andare in onda sugli schermi americani nel periodo del Giorno del Ringraziamento.

Le riprese si dovrebbero svolgere il 10 settembre e alla regia c'è Marcus Raboyis, mentre nel team della produzione ci sono anche Rikki Hughes, showrunner della serie originale, Miguel Melendez, Lukas Kaiser e Brad Haugen per Westbrook Media.

Alla reunion di Willy, Il Principe di Bel Air parteciperanno Will Smith (Will), Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (Zia Viv No. 2), DJ Jazzy Jeff (Jazz) e Alfonso Ribeiro (Carlton). HBO Max ha anche annunciato la presenza di "ospiti speciali a sorpresa".

Recentemente è inoltre stato annunciato lo sviluppo di un reboot della serie cult che sarà caratterizzata da un approccio drammatico al racconto del giovane che si trasferisce nel quartiere di Bel Air.

Alla base del progetto c'è un cortometraggio condiviso online nel 2019 da Morgan Cooper, che si occuperà della sceneggiatura in collaborazione con Chris Collins (The Man in the High Castle). Tra i produttori ci saranno anche Will Smith e sua moglie Jada Pinkett.