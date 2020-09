Willow Smith orgogliosa di mamma Jada Pinkett Smith per come ha gestito la relazione extraconiugale

Willow Smith e Jada Pinkett-Smith hanno commentato una particolare vicenda personale durante uno degli ultimi episodi di Red Table Talk, il talk show di Facebook presentato dai membri della famiglia Pinkett-Smith, e la ragazza si è detta estremamente orgogliosa della madre per il suo comportamento in merito.

Come riporta anche MSN Entertainment, l'attrice di Matrix Reloaded e Gotham ha infatti voluto indirizzare una questione alquanto sensibile, al fine di chiarire una volta per tutte la faccenda.

Circa quattro anni fa, quando i coniugi Smith stavano attraversando un momento di crisi, e hanno deciso di separarsi, Jada ha intrattenuto una relazione con il cantante August Alsina, salvo poi riconciliarsi con il marito dopo qualche tempo. Secondo Alsina, all'epoca Will Smith diede il suo consenso per la "relazione extra-coniugale" tra i due, ma sia Will che Jada hanno più volte negato la cosa.

"Quello che August stava cercando di comunicare - perché capisco come possa averlo inteso come 'ricevere il permesso', data la separazione amichevole tra me e Will - è che lui non è uno sfasciafamiglie" spiega Pinkett Smith "E non lo è".

Per la coppia, infatti, la relazione tra Smith e Alsina non è stata proprio vista come una trasgressione.

"Avevamo deciso che ci saremmo separati per un certo periodo di tempo: tu avresti cercato di capire cosa ti rendeva felice, e io avrei fatto altrettanto" ha confermato ridendo l'attore di Men In Black e Aladdin.

E Willow Smith non potrebbe essere più orgogliosa di come i propri genitori abbiano gestito la situazione, privatamente e pubblicamente.

"Voglio essere chiara, sono così orgogliosa di te" ha affermato rivolgendosi alla madre durante lo show "Poter vedere te e papà fare una cosa del genere mi ha fatto pensare 'Ok, questo è reale. Questo è vero amore'". "Quando puoi puoi dire 'Sono con te. Sarò al tuo fianco e ti terrò per mano', per me è qualcosa di davvero importante".