Willow Smith ribadisce di essere poliamorosa e spiega perché

Willow Smith, la figlia ventenne di Will Smith e Jada Pinkett Smith ha scelto l'episodio di mercoledì di Red Table Talk, lo show che conduce assieme alla madre e alla nonna materna, Adrienne "Gammy" Banfield Norris, per rivelare di essere poliamorosa, spiegando di essere coinvolta, contemporaneamente, in più di una relazione romantica.

Durante la puntata Willow ha confessato alla nonna Adrienne di essere poliamorosa: "Con il poliamore, sento che il fondamento principale è la libertà di essere in grado di creare uno stile di relazione che funzioni per te, senza essere costretta a scegliere la monogamia perché è quello che tutti intorno a te dicono sia la cosa giusta da fare".

Nonna Adrienne, inizialmente, non ha potuto far altro che porre qualche dubbio sulla scelta della nipote: "Per qualcuno come me, sembra che sia davvero tutto incentrato sul sesso... non capisco". La giovane Willow, al fine di tentare di spiegarsi meglio, ha aggiunto: "Facendo ricerche sul poliamore, ho capito che i motivi principali per cui le relazioni monogame e quindi anche i matrimoni, falliscono e finiscono con i divorzi, è proprio l'infedeltà."

"Per quanto mi riguarda non ha niente a che fare con il sesso. Nel mio gruppo di amici, sono l'unica persona poliamorosa e faccio meno sesso di tutti gli altri. Il poliamore mi permette di amare più persone contemporaneamente, magari anche di sesso diverso". Ha concluso Willow Smith.