Willow Smith, un cyberstalker è entrato in casa sua: "Sono stati giorni assurdi!"

Willow Smith ha parlato del fenomeno del cyberstalking e ha raccontato quella volta in cui un uomo ha provato a entrare in casa sua.

Nel corso di un Red Table Talk, Willow Smith ha raccontato un episodio che l'ha scossa profondamente. Come riportato da PEOPLE, qualche tempo fa, un uomo sconosciuto ha provato a entrare in casa sua. Per la figlia di Will Smith sono stati giorni davvero duri.

Nel corso dell'ultimo episodio del Red Table Talk, Willow Smith ha affrontato il fenomeno del cyberstalking e ha raccontato un'esperienza che l'ha profondamente colpita. La figlia di Will Smith ha ricordato: "Il cyberstalking è davvero pericoloso e inquietante. Un uomo lo ha fatto con me per diversi anni. Praticamente sapeva tutto di me. A dicembre noi eravamo in vacanza e lui è riuscito persino a penetrare a casa nostra. Sono stati tempi davvero duri!".

Non è la prima volta che Willow Smith affronta un tema pruriginoso nel suo show per Facebook Watch. A giugno dello scorso anno, ad esempio, la figlia di Will Smith ha parlato di cancel culture e ha raccontato: "Vedo tantissime persone offenderne altre per ciò che dicono e per ciò che non dicono. Insomma, ci si offende per qualsiasi motivo".

L'attrice ha concluso: "Dobbiamo cambiare e non lo faremo offendendoci a vicenda!". Lo scorso aprile, Willow Smith ha dichiarato di essere poliamorosa e ha spiegato le ragioni alla base di questa sua decisione.