Da Jake Lloyd a Lisa Jakub, 10 attori bambini che hanno lasciato il cinema: che fine hanno fatto?

È sempre un'emozione rivedere i volti dei giovani talenti che ci hanno incantato sul grande schermo con i meravigliosi film della nostra infanzia, e diventa ancora più emozionante quando questi stessi artisti continuano ancora oggi a regalarci performance straordinarie. Tuttavia, di tanto in tanto, il ravvivare i ricordi di queste star ci porta inevitabilmente a riflettere su quegli attori bambini che sembrano essersi scomparsi dalla scena cinematografica e televisiva, talvolta inspiegabilmente.

Danny Lloyd

Questo ci spinge a domandarci: che fine hanno fatto questi piccoli prodigi della settima arte che non vediamo più da così tanto tempo? Siamo qui per rispondere a questa domanda con una lista di dieci tra i più celebri attori bambini di tutti i tempi (da Danny Lloyd a Lisa Jakub), i quali hanno abbandonato il bagliore delle luci della ribalta ormai da diversi anni.

1. Danny Lloyd

La performance di Danny Lloyd nel ruolo di Danny Torrance in Shining, l'adattamento del 1980 di Stanley Kubrick del noto romanzo di Stephen King, è senza dubbio una delle interpretazioni più straordinarie di un giovane attore in uno dei più grandi capolavori di tutti i tempi del cinema horror.

Danny Lloyd di Shining, ecco com'è oggi

Nel 2017 Danny, che oggi è un professore di biologia di un'università del Kentucky felicemente sposato, ha rivelato al The Guardian che si è reso conto che recitare non era per lui una volta raggiunta l'adolescenza. Tuttavia, il bambino della luccicanza ha deciso di tornare sul grande schermo in età adulta dopo essere stato scelto per un piccolo ruolo in Doctor Sleep, il sequel del celeberrimo capolavoro di Kubrick del 1980. In questa pellicola del 2019 Ewan McGregor interpreta Dan Torrance, un uomo con poteri psichici e un problema con la bottiglia.

2. Angus T. Jones

Angus T. Jones e Charlie Sheen in una scena dell'episodio Warning, It's Dirty di Due uomini e mezzo

Dopo 10 stagioni nel ruolo di Jake Harper in Due uomini e mezzo, Angus T. Jones ha abbandonato lo show e in seguito anche la recitazione a causa delle sue convinzioni religiose (che lo hanno spinto a criticare apertamente il materiale giudicato "controverso" della sitcom di successo). Proprio come Danny Lloyd, anche Angus ha in seguito deciso di tornare sullo schermo per un'ultima volta, facendo una comparsa non accreditata al fianco di Charlie Sheen in un episodio del 2023 di Bookie.

3. Shirley Temple

Il nome per antonomasia del mondo degli enfant prodige del cinema è innegabilmente quello di Shirley Temple: la star ha iniziato a recitare a soli 3 anni ed è diventata nota in tutto il mondo come una delle più grandi stelle dell'era della Grande Depressione in film come Riccioli d'oro e La mascotte dell'aeroporto.

Walt Disney riceve l'oscar speciale da Shirley Temple per Biancaneve e i sette nani

Soprannominata riccioli d'oro, la piccola Shirley ha affrontato numerose sfide a causa della sua infanzia passata sotto i riflettori: esposta sin da subito a pressioni e aspettative altissime, è stata costretta a comportarsi come un'adulta professionista sin da una tenera età. Questo ha determinato un isolamento sociale estremo e la privazione di una normale infanzia, oltre a rendere difficile la transizione verso una carriera da adulta e la progressiva perdita di popolarità nel corso degli anni. Dopo la sua morte nel 2014, avvenuta all'età di 85 anni, "Time" ha pubblicato un necrologio ricordando come Shirley abbia smesso di recitare a soli 21 anni e abbia intrapreso una carriera politica che includeva la candidatura al Congresso nel 1967 e il servizio come ambasciatrice degli Stati Uniti in Cecoslovacchia.

4. Jeff Cohen

I Goonies: Jeff Cohen in una scena del film

Jeff Cohen, principalmente noto per il suo ruolo ne I Goonies, ha rilasciato un'intervista al Daily Mail qualche anno fa, spiegando che la sua carriera ha iniziato a rallentare quando è passato da bambino ad adolescente, e ha iniziato a perdere peso dopo aver raggiunto la pubertà. Oggi Jeff è un avvocato del settore dello spettacolo e uno dei suoi clienti più noti è l'attore che ha interpretato Richard Data Wang nel classico del 1985 di avventura familiare: il vincitore del premio Oscar Ke Huy Quan.

I Goonies oggi: chi sono diventati gli attori

5. Lisa Jakub

Una foto di Lisa Jakub

Principalmente conosciuta per il ruolo di Lydia Hillard in Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre e quello di Alicia Casse in Independence Day, Lisa Jakub ha abbandonato la sua carriera di attrice nei primi anni 2000. Tuttavia, è molto conosciuta e popolare ancora oggi grazie al suo lavoro come blogger, autrice e speaker motivazionale, come evidenziato sul suo sito ufficiale. Nel 2005 Lisa ha sposato il suo migliore amico Jeremy Jones, l'ex direttore del teatro di Hollywood.

6. Willow Smith

Will Smith e Willow Smith in una scena di Io sono leggenda

Dopo aver debuttato come attrice accanto a suo padre, Will Smith, interpretando sua figlia in Io sono leggenda, Willow Smith avrebbe potuto essere la protagonista di "Annie", pellicola del 2014 in cui avrebbe recitato al fianco del grande Jamie Foxx. Tuttavia, secondo quanto riportato dal The Guardian, la sua intuizione l'ha spinta a rinunciare a questa opportunità per intraprendere una carriera musicale di successo. Il suo brano Whip My Hair ha raggiunto il numero 11 nella Billboard Hot 100 e il video della canzone è stato nominato come video dell'anno ai BET Awards del 2011.

7. Mary-Kate e Ashley Olsen

Mary-Kate Olsen e Christina Applegate durante una scena dell'episodio 'Help' della serie Samantha Chi?

Dopo aver condiviso il ruolo di Michelle Elizabeth Tanner nella sera intitolata Gli amici di papà, andata in onda dal 1987 al 1995, Mary-Kate e Ashley Olsen hanno continuato a recitare fino al 2005, prendendo parte anche a film e produzioni TV. Tuttavia, le gemelle hanno deciso di non riprendere il loro ruolo nel revival di Netflix intitolato Le amiche di mamma, scatenando una serie di teorie sul motivo che si celerebbe dietro a questa decisione.

8. Jake Lloyd

Il piccolo Jake Lloyd in una scena de La minaccia fantasma

Dopo aver interpretato Anakin Skywalker - il giovane Darth Vader - in La minaccia fantasma del 1999, Jake Lloyd ha discusso apertamente su quanto sia stato difficile per lui affrontare le critiche relative alla sua performance, che alla fine lo hanno spinto ad allontanarsi per sempre dal mondo del cinema. Successivamente, dopo vari problemi legali, come riportato da Yahoo, a Jake è stata diagnosticata una grave forma di schizofrenia paranoide nel 2020.

9. Jamie Waylett

Gregory Goyle (Joshua Herdman), Draco Malfoy (Tom Felton), Vincent Tiger (Jamie Waylett) e Pansy Parkinson (Genevieve Gaunt) in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Il ruolo di Vincent Crabbe nei film di Harry Potter è l'unico mai interpretato da Jamie Waylett: l'attore è stato rimosso dal cast nel 2011 a causa di una serie di problemi legali che lo hanno fatto finire dietro le sbarre. Secondo quanto riportato da Metro, Waylett continua a guadagnarsi da vivere facendosi pagare per messaggi personalizzati attraverso un'app chiamata Cameo.

10. Mara Wilson

Una foto di Mara Wilson

Dal suo debutto in Mrs. Doubtfire del 1993 al ruolo principale in Matilda 6 mitica di Roald Dahl tre anni dopo, Mara Wilson ha attirato su di sé l'attenzione di tutta Hollywood. Purtroppo però, come accade sovente agli attori bambini, un'esperienza negativa sul set di Thomas and the Magic Railroad del 2000 l'ha convinta ad abbandonare la recitazione (che ha ripreso occasionalmente soltanto di recente) e a perseguire la sua passione per la scrittura.