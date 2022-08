Willow Smith commenta lo schiaffo dato dal padre Will a Chris Rock: "Siamo tutti esseri umani"

Willow Smith ha commentato lo schiaffo dato dal padre Will sul palco degli Oscar a Chris Rock sostenendo che per lei è importante ricordarsi del fatto che siamo tutti esseri umani.

A distanza di alcuni mesi dalla cerimonia di premiazione che è stata segnata dall'inaspettato gesto, Will Smith ha parlato apertamente di quanto accaduto con un video di cinque minuti condiviso su Instagram.

Intervistata da Billboard, la cantante ventunenne ha dichiarato che l'attenzione e le critiche causate dal comportamento del padre Will Smith non hanno avuto su di lei un impatto negativo: "Non mi hanno scosso quanto i miei demoni interiori".

Willow Smith ha però voluto aggiungere: "Considero la mia intera famiglia come un essere umano e li amo e accetto per tutta la loro umanità. A causa della posizione in cui siamo, la nostra umanità alle volte non viene accettata e ci si aspetta che ci comportiamo in un modo che non è favorevole a una vita umana salutare e a essere onesti".

Suo padre Will, nel video condiviso online per affrontare quanto accaduto, aveva dichiarato parlando delle conseguenze del suo gesto: "Voglio chiedere scusa ai miei figli e alla mia famiglia".

L'attore aveva inoltre sostenuto che è profondamente dispiaciuto per quanto accaduto, ma sta cercando di non vergognarsi: "Sono un essere umano e ho fatto un errore, e sto cercando di non pensare a me stesso come un pezzo di me**a".