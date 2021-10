William Shatner andrà nello spazio: "Sono il Capitano Kirk di Star Trek e sono terrorizzato"

William Shatner, durante la conferenza stampa del Comic-Con di New York tenutasi questo giovedì, ha rivelato di essere terrorizzato all'idea di andare nello spazio. Dopo lo storico viaggio nello spazio di Jeff Bezos è passato circa un anno, a causa del Covid, prima che potesse avere luogo una conversazione a proposito di un possibile viaggio di Shatner.

Star Trek: Il film - un'immagine che ritrae William Shatner

La scorsa settimana è stato annunciato ufficialmente che la star di Star Trek esplorerà davvero l'ultima frontiera nel volo spaziale Blue Origin di Bezos, diventando la persona più anziana ad andare nello spazio.

L'attore, conosciuto principalmente proprio per il ruolo del Capitano Kirk, ha raccontato:" Il mio amico Jason Erhlick è venduto da me un'anno e mezzo fa e ha detto che stava vedendo questi razzi con le persone che andavano nello spazio. E che sarebbe stato fantastico se il Capitano Kirk fosse coinvolto. E ho risposto 'Jason, per carità di dio, amico. A nessuno importa se il Capitano Kirk va nello spazio. Era 55 anni fa. ma sto bene, forse dovrei andare nello spazio?'".

Star Trek II: L'ira di Khan - William Shatner in una celebre immagine del film

Shatner, durante la conferenza, ha dichiarato di fronte ai fan: "Non voglio essere il più anziano ad andare nello spazio," e, discutendo del suo viaggio di preparazione in Texas, William ha ricordato l'incidente del Challenger del 1986 in cui tutti gli astronauti a bordo rimasero uccisi: "Sono terrorizzato, anche a loro dissero che sarebbe andato tutto bene. Sono il Capitano Kirk e sono spaventato. Appoggerò il naso contro il finestrino non appena sarò nello spazio e la mia unica speranza è che non vedrò qualcuno che sta guardando me."