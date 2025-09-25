William Shatner ricoverato d’urgenza? L’attore di Star Trek rassicura i fan: "Sto bene"

La star di Boston Legal è stato portato in ospedale ma ha rassicurato i propri sostenitori sul suo stato di salute attraverso i social.

William Shatner ha rassicurato i propri fan dopo la notizia secondo cui sarebbe stato trasportato d'urgenza in ospedale. L'attore di Star Trek ha pubblicato un post su Instagram per chiarire le proprie condizioni.

Famoso in tutto il mondo per il ruolo del Capitano Kirk in Star Trek, William Shatner è uno dei volti più amati del cinema e della tv americana da parecchi decenni.

William Shatner rassicura i fan sulle sue condizioni di salute

"Le voci sulla mia morte sono state enormemente esagerate" ha chiarito Shatner "Vi ringrazio tutti per la preoccupazione ma sto perfettamente bene. Continuo a dirvelo: non fidatevi dei tabloid o dell'IA!".

William Shatner in Star Trek

Shatner si riferisce alle speculazioni sulle sue condizioni fisiche degli ultimi giorni. L'agente di Shatner, Harry Gold, ha chiarito a TMZ che Shatner ha avuto un problema con la glicemia mentre si trovava nella sua casa di Los Angeles e ha chiamato i paramedici per precauzione, che hanno deciso di portarlo in ospedale per dei controlli. Dopo la visita è stato subito dimesso.

I prossimi impegni di William Shatner sullo schermo

La star di Boston Legal sarà presto protagonista di Family Tree, commedia drammatica ambientata durante le festività natalizie: è la storia di tre fratelli separati che si riuniscono a Natale per vendere la loro fatiscente casa d'infanzia, prima di scoprire che rimetterla a posto potrebbe essere la chiave per ricostruire la loro famiglia divisa.

Nel 2021, fece scalpore il viaggio nello spazio di William Shatner con il Blue Origin di Jeff Bezos, documentato nello speciale Amazon intitolato Shatner in Space.

"Il mio tempo nello spazio è stata l'esperienza più profonda che avrei potuto immaginare" disse William Shatner al ritorno "Questo speciale che documenta il mio viaggio offre una visione drammatica di quell'esperienza, e la mia speranza è che ispiri il mondo a capire che dobbiamo andare nello spazio per salvare la Terra".