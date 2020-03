Coronavirus: William Shatner racconta la quarantena come il Capitano Kirk su Twitter

William Shatner è in quarantena per l'emergenza coronavirus, ma non rinuncia a tenere informati i fan grazie a un divertente racconto dell'isolamento nei panni dell'amatissimo Capitano Kirk di Star Trek. L'attore ha utilizzato Twitter per rimanere in contatto con il mondo esterno, mentre nella Los Angeles del lockdown si mantiene in salute insieme ai suoi due cani.

William Shatner nella serie $#*! My Dad Says

Il primo tweet di Shatner arriva il 18 marzo, in ritardo rispetto all'autoquarantena sperimentata in Italia, ma in linea con l'inasprimento delle restrizioni americane, che stanno fronteggiando adesso un aumento esponenziale dei casi di covid-19. L'attore sta per compiere 89 anni, quindi l'isolamento è l'unica via. Per tranquillizzare i fan ecco il primo appunto della sua esperienza: "Diario del Capitano: data astrale 1 dell'isolamento autoimposto. Dopo essere arrivato al Pianeta Casa, sono stato caldamente accolto dagli emissari Espresso e Macchiato. Accolgo con gioia la tregua programmata dai miei normali doveri. Kirk chiude."

Espresso e Macchiato sono i cani di Shatner...

Captain’s Log: Stardate 1 of self imposed isolation. After having arrived at Planet Home, I was warmly greeted by Emissaries Espresso & Macchiato. I look forward to my planned respite from my normal duties. Kirk out. — William Shatner (@WilliamShatner) March 18, 2020

Il giorno dopo arriva il secondo tweet: "Diario del Capitano: data astrale 2 dell'isolamento autoimposto. Gli emissari Macchiato ed Espresso hanno esplorato un nuovo territorio chiamato SottoIlLetto, ricoprendomi di tributi composti da calzini scompagnati e altri oggetti per attirare la mia attenzione e adorazione."

Captain’s Log: Stardate 2 of self imposed isolation. Emissaries Macchiato & Espresso have been exploring a new territory called Underbed bestowing upon me tributes of missing socks and other items in an attempt to get my attention & adoration. — William Shatner (@WilliamShatner) March 19, 2020

20 marzo, puntuale: "Diario del Capitano: data astrale 3 dell'isolamento autoimposto. Gli emissari Macchiato ed Espresso sono stati confinati alla colonia penale Giardino sul Retro per aver masticato la borsa di pelle della missione. Ho dovuto avventurarmi nella Colonia Ufficio per recuperare materiale per la celebrazione lunga un mese chiamata #lockdownLA. Più informazioni dopo."

Captain’s Log: Stardate 3 of self imposed isolation. Emissaries Macchiato & Espresso have been banished to backyard penal colony for chewing away mission leather bag.🙄 Had to venture to #officecolony to retrieve items for the month long celebration called #lockdownLA More later. — William Shatner (@WilliamShatner) March 20, 2020

Al quarto giorno, William Shatner nei panni di Capitano Kirk per l'emergenza coronavirus, inizia a parlare di razioni: "Diario del Capitano: data astrale 4 dell'isolamento autoimposto. Secondo giorno di #LockdownLA. Gli emissari si sono abituati alla mia presenza aliena. Sono interessante per loro al pari di una sedia. Sono andati a difendere i loro confini da scoiattoli invasori. Sono stato costretto a razionare la mia cioccolata e i miei alcolici."