William Shatner, George Takei critica il suo viaggio spaziale: "Una cavia fuori forma"

George Takei, che ha recitato assieme a William Shatner nella serie originale di Star Trek, ha criticato il suo ex collega definendolo una 'cavia fuori forma'.

La faida decennale tra George Takei e William Shatner non è ancora finita: Takei ha gettato ombra sul suo ex co-protagonista di Star Trek criticando il suo viaggio nello spazio. Quando un giornalista di Page Six gli ha chiesto che cosa ne pensasse del viaggio del capitano Kirk, George ha scherzato: "Sta andando coraggiosamente dove altre persone sono andate prima di lui".

"È una cavia, ha 90 anni ed è importante scoprire cosa succede", ha aggiunto Takei, 84 anni. "90 anni di età hanno un significato, il corpo umano è alla fine della sua corsa, questo fa di Shatner un buon esemplare da studiare. Sebbene non sia l'esemplare più in forma di sempre".

Shatner è ben consapevole che la sua età lo ha reso la persona più anziana ad andare nello spazio. "Sono salito su quella piattaforma ed ero già esausto. I miei muscoli fanno male a causa di tutto questo allenamento, sto male, sto soffrendo", ha scherzato l'attore durante un'intervista di CBS Mornings. "Sono lassù e mi dico: 'Cosa ci faccio qui, santo cielo, ho 90 anni!'"

Shatner ha ammesso di essersi innervosito prima del decollo: "Sei sdraiato laggiù e sai che c'è tutto questo materiale esplosivo sotto di te. Sappiamo che è sicuro ma una cosa è dire che è sicuro e un'altra è pensare: 'Oh, ricordo il disastro dello Space Shuttle Challenger, anche a loro avevano detto che era sicuro'".