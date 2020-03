William Shatner, per l'accordo di separazione dalla moglie ha ottenuto dello sperma di cavallo

William Shatner e la sua ex moglie hanno trovato un accordo su tutto, anche sullo sperma dei loro cavalli che è andato al valoroso Capitano Kirk di Star Trek.

William Shatner ha divorziato dalla moglie portandosi dietro lo sperma di cavallo, o meglio dei quattro cavalli di loro proprietà. Il mitico capitano Kirk di Star Trek ha ottenuto dal divorzio due cani, due cavalli e tutta l'attrezzatura per la riproduzione dei suoi amati equini.

Gli accordi di divorzio nascondono mille insidie ma William Shatner ed Elizabeth Martin sono riusciti a trovare un punto di incontro soddisfacente, nonostante le particolari richieste dell'ottantottenne attore. Oltre ad un ingente patrimonio mobiliare ed immobiliare i due ex coniugi si sono divisi anche gli animali, in particolare il capitano Kirk ha avuto due cavalli (Renaissance Man's Medici e Powder River Shirley) e due cani (Macchiato e Double Espresso).

In aggiunta, William Shatner ha chiesto ed ottenuto lo sperma di tutti i cavalli e tutte le attrezzature usate per l'allevamento e la riproduzione degli stessi. Elizabeth avrà a disposizione un allevatore di cavalli che si prenderà cura dei suoi Belle Reve's So Photogenic e Pebbles. L'ex moglie potrà visitare gli altri cavalli preavvisando William.

La coppia ha trovato l'accordo anche sula divisione dei numerosi beni immobili in loro possesso. I documenti depositati in tribunale mostrano che William Shatner manterrà i suoi diritti su Star Trek, la serie che lo ha reso popolare. Elisabeth è stata la quarta moglie di William che in precedenza è stato sposato con Narine Kidd, Marcy Lafferty e Gloria Rand, da cui ha avuto 3 figli.