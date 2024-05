Willem Dafoe e Sandra Huller protagonisti del film drammatico Late Fame

Secondo Variety, i candidati all'Oscar Willem Dafoe (Povere creature!) e Sandra Hüller (Anatomia di una caduta) hanno firmato per interpretare i protagonisti del prossimo film drammatico intitolato Late Fame. La produzione del progetto dovrebbe iniziare in autunno a New York.

Oltre a Late Fame, Dafoe è impegnato in una serie di film di alto profilo, tra cui Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos, Beetlejuice di Tim Burton, Nosferatu di Robert Eggers e l'origin movie di Saturday Night Live SNL 1975 della Sony. Inoltre Dafoe reciterà insieme ad Asia Argento in American Nail di Abel Ferrara, una gangster story ispirata a una tragedia greca.

Per quanto riguarda la Hüller, Late Fame rappresenta l'ultimo progetto hollywoodiano dell'attrice tedesca, dopo le sue acclamate interpretazioni in Anatomia di una caduta e La zona d'interesse dello scorso anno.

Anatomia di una caduta: un'immagine di Sandra Hüller

Cosa aspettarsi da Late Fame?

La sinossi del film recita: "Il film racconta la storia di Ed Saxberger (Dafoe), che tanto tempo fa ha scritto un libro di poesie di cui nessuno si è mai interessato. Quando un gruppo di giovani artisti riscopre il suo lavoro, deve rivalutare il suo genio. Il jolly del gruppo è Gloria (Hüller), un'attrice di teatro talentuosa e poliedrica che gioca con gli affetti e che è pronta a farsi ammirare da Saxberger, questa figura leggendaria di una grintosa età dell'oro newyorkese. La storia esplorerà l'effetto illusorio delle lodi sull'anima e la persistente presenza spettrale del passato, sia esso immaginato o vividamente ricordato".

Late Fame sarà diretto dal regista di Diane, Kent Jones, da una sceneggiatura scritta dal candidato all'Oscar Samy Burch (May December). Il film è prodotto da Pamela Koffler e Christine Vachon attraverso la Killer Films. Al momento, il film non ha ancora una data di uscita né un distributore.