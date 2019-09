Will Smith star di The Council, film Netflix sulla storia vera di un boss

L'attore Will Smith sarà il protagonista del film, prodotto per Netflix, intitolato The Council in cui si racconterà una storia vera.

Will Smith sarà il protagonista del film The Council, prodotto da Netflix e ispirato alla storia vera del boss Nicky Barnes.

Il lungometraggio sarà ambientato tra gli anni Settanta e Ottanta e la storia si svolgerà a Harlem.

Il film The Council, di cui Will Smith sarà la star, verrà scritto e diretto da Peter Landesman, già sul set insieme alla star in occasione di Zona d'ombra - Una scomoda verità.

Al centro del racconto ci sarà la storia mai raccontata del gruppo di criminali composto da sette uomini afroamericani che hanno controllato Harlem, rivoluzionando il narcotraffico. Il film seguirà il re del gruppo, Nicky Barnes soprannominato Mr. Intoccabile, e i suoi legami con tutti gli altri membri quando entra in scena un improbabile nuovo protagonista.

Barnes è entrato in azione durante gli anni Settanta e ha iniziato a controllare un giro internazionale legato alla vendita di sostanze stupefacenti in collaborazione con la mafia italoamericana. L'uomo venne arrestato nel 1978 e condannato all'ergastolo, decidendo poi di diventare un informatore, situazione che ha portato alla fine del gruppo chiamato The Council.

L'uomo è morto nel 2012 a causa di un cancro, ma il decesso è stato rivelato solo recentemente perchè avvenuto mentre era protetto dalle autorità.