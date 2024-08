Will Smith a spasso per una Zurigo deserta: "Sembra di essere in Io sono leggenda"

Will Smith ha vissuto una sorta di déjà vu camminando per le strade di Zurigo di primo mattino. L'attore è uscito dal proprio albergo e ha percorso alcune vie della città svizzera registrando una clip per i suoi follower e lanciando un paragone che lo riguarda.

Rivolgendosi ai suoi fan, Smith ha ricordato come il contesto gli ricordasse ciò che visse il suo personaggio nel cult del 2007 Io sono leggenda. L'attore si è sentito proprio come Robert Neville per le strade di New York.

Io sono leggenda in salsa svizzera

"Sto avendo dei flashback di Io sono leggenda. Alla ricerca di Fred. Cosa fai qua fuori, Fred?" afferma nel video Will Smith, citando una delle sue battute più iconiche del film di Francis Lawrence. Nel film, il personaggio dell'attore incontra un manichino che si chiama Fred che all'improvviso finisce misteriosamente all'esterno, aumentando la paranoia del dottor Neville.

Will Smith è attualmente impegnato nella lavorazione proprio di un sequel di Io sono leggenda e nel video esclama:"Domenica, 05.30 del mattino a Zurigo, Svizzera. È meravigliosa! Tornerò". Il video pubblicato sui propri canali social da Will Smith inizia con un saluto dell'attore:"Piccola passeggiata per le strade di Zurigo. Non sono mai stato a Zurigo prima d'ora. Questa è la prima volta".

L'attore spiega la disavventura che l'ha portato a trascorrere la notte nella città elvetica:"Il nostro aereo non è potuto decollare, quindi abbiamo dovuto passare la notte a Zurigo. Ed è tutta mia. È così tranquilla". A quel punto un'improvvisa spalla comica della star si fa notare: un uccellino cinguetta spingendo Will a zittirlo:"Stavo giusto parlando di quanto sia tranquilla, amico".

Dopo aver incontrato sulla sua strada cigni e coltellini svizzeri, Will Smith ringrazia la città per avergli concesso un'esperienza insolita:"È fantastico. Non mi capita mai di poter passeggiare per una città in questo modo. Complimenti, Zurigo".