Will Smith: "Ho sempre sognato di avere un harem di donne, con Halle Berry e Misty Copeland"

Durante un'intervista recente Will Smith ha confessato di aver sempre sognato di avere un harem di fidanzate con cui viaggiare in giro per il mondo.

Will Smith, durante un'intervista di GQ Magazine, ha raccontato una serie di aneddoti tratti dal suo nuovo libro di memorie. Nell'articolo si apprende che l'attore ha rivelato ad un "coach della sfera intima e sessuale" qual è sempre stato il suo sogno più grande: un harem di donne disposte ad accompagnarlo nei suoi lunghi viaggi in giro per il mondo.

Bad Boys For Life: Will Smith in una scena del film

Sempre durante l'intervista, Smith ha spiegato di aver deciso di lasciarsi andare, dopo aver compiuto 50 anni, grazie ad una conversazione con Denzel Washington. La star di Flight, a quanto pare, ha spinto Will a viaggiare in giro per il mondo da solo e questa decisione lo ha perfino portato a partecipare a "più di una dozzina di rituali con l'ayahuasca", un decotto psichedelico a base di diverse piante amazzoniche.

Alla domanda del coach: "Che cosa vorresti se tu potessi avere qualsiasi cosa al mondo?", l'attore ha risposto che ciò che ha sempre sognato è un "harem di fidanzate" e, quando gli è stato chiesto di fare qualche esempio, la star di Aladdin ha menzionato l'attrice Halle Berry e la ballerina Misty Copeland.

Aladdin: Will Smith in un momento del film

Infine Will Smith, tentando di spiegare meglio questo concetto alquanto peculiare, ha dichiarato: "Dopo aver pensato a lungo al mio harem personale ho capito che era una cosa orribile. Riesci ad immaginare quanto sarebbe miserabile una cosa del genere? Ho ripulito la mia mente dicendo a me stesso che questi pensieri non sono sbagliati, è giusto pensare alla bellezza di Halle; non mi rende una persona cattiva, anche se sono sposato. Nella mia mente, a causa della mia educazione cristiana, anche i miei pensieri sono peccati."